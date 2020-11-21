 

В мире от СOVID-19 умерло наибольшее с апреля число пациентов – данные ВОЗ

21.11.2020, 22:26, Новости дня

21 ноября в мире от коронавирусной инфекции умерло 11 752 пациента, что является вторым показателем за все время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения.

Больше смертей за 24 часа было зафиксировано только 17 апреля – 12 432.

Всего с начала пандемии скончалось 1,368 млн инфицированных коронавирусом.

Скриншот: covid19.who.int

В общей сложности на 21 ноября в мире подтвердили почти 57,3 млн случаев COVID-19, больше всего их в США (почти 11,6 млн), Индии (более 9 млн) и Бразилии (почти 6 млн).

В Украине по состоянию на 21 ноября зарегистрировано более 612 655 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 580 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 10 813 пациентов с COVID-19, выздоровело 282 313 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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