Открылся саммит G20. Он проходит в онлайн-формате

21.11.2020, 22:26, Новости дня

21 ноября открылся 15-й ежегодный саммит G20, он, как и внеочередная встреча лидеров стран “Большой двадцатки” в марте, из-за пандемии коронавирусной инфекции проходит в онлайн-формате, сообщило в Twitter министерство иностранных дел Саудовской Аравии, председательствующей в G20.

Саммит проходит под лозунгом “Реализация возможностей XXI века для всех”. Его главная тема – COVID-19 и противодействие последствиям пандемии, рассказал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, открывая встречу. Расшифровку его выступления приводит сайт саммита.

#G20RiyadhSummit | The historical virtual family photo of the G20 Leaders’ Summit pic.twitter.com/iFKwRsL1lB

— Foreign Ministry (@KSAmofaEN) November 21, 2020

Король отметил, что пандемия стала “беспрецедентным потрясением”, которое затронуло весь мир в течение короткого периода времени, привело к экономическим и социальным потерям.

Он напомнил, что в ходе внеочередного саммита приняли чрезвычайные меры для поддержки экономики, поддержав вливание более $11 трлн в экономику.

“G20 – наиболее эффективный форум международного сотрудничества и разрешения глобальных кризисов”, – сказал Абдул-Азиз Аль Сауд, подчеркнув, что впервые лидеры G20 встретились, реагируя на мировой финансовый кризис.

“Сегодня мы вновь совместно работаем над тем, чтобы противостоять еще одному, более глубокому глобальному кризису, который разоряет людей и экономики. Я уверен, что саммит в Эр-Рияде принесет значительные и решительные результаты и приведет к принятию экономической и социальной политики, которая обнадежит народ мира”, – резюмировал он.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония. В саммите также приняли участие несколько других государств и международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения.

15-й саммит G20 продлится до 22 ноября.