Мнение: Су-57 никому не нужен
21.11.2020, 21:52, Разное
Минутка ВПК-аналитики.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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21.11.2020, 21:52, Разное
Минутка ВПК-аналитики.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет
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