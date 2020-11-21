 

Мнение: Су-57 никому не нужен

21.11.2020, 21:52, Разное

Минутка ВПК-аналитики.

Источник: Colonel Cassad



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