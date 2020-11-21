Похитителя ребенка под Владимиром арестовали на два месяца

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21.11.2020, 21:46, Новости дня

Суд арестовал предполагаемого похитителя семилетнего мальчика во Владимирской области на два месяца, рассказали в Камешковском районным суде.

«Суд арестовал подозреваемого на 1 месяц 30 дней до 19 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, в четверг во Владимирской области спасли похищенного в сентябре первоклассника. В тот же день сотрудники полиции задержали предполагаемого похитителя.

Похитителем оказался 26-летний житель поселка Макариха. Обнаружить место нахождения ребенка удалось благодаря тому, что к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета, где сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика.

28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, но до дома не дошел. Отмечается, что ранее мальчик из дома не уходил и намерений сделать это не высказывал. 



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