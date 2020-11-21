 

“Рожу второго, а потом сделаю”: Ида Галич рассказала о планах по увеличению бюста

21.11.2020, 21:44, Разное

Популярная ведущая и инста-блогер Ида Галич недавно дала интервью одному из YouTube-каналов, в котором пояснила о некоторых подробностях личной жизни. В частности, знаменитость анонсировала операцию по установке грудных имплантов.
Ведущая стала собеседницей не менее известной персоны, актрисы Агаты Муцениеце, в рамках её YouTube-блога “Прилучные будни”. Ида Галич отметила, что желает вновь стать матерью и родить своему супругу еще одного малыша. “Рожу второго, а потом сделаю сиськи, но не факт. Быть мамой классно, но сложно. Мне кажется, что я родила самого красивого человека на свете”, – призналась блогер.

Ведущая также поделилась своим мнением о таком понятии, как материнская любовь. Как она полагает, такое чувство настолько сильное, что подобно звериному инстинкту. Любовь отца знаменитость считает отдельной единицей измерения, любовные чувства же матери, по её мнению, является принципиально другим миром. “Об этом не задумываешься, пока сама не станешь мамой”, – резюмировала красотка.



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