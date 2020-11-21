“Кто из вас замужем”: Анна Заворотнюк спровоцировала пересуды о своем скором замужестве

21.11.2020, 21:44, Разное

Популярная модель и инста-блогер Анна Заворотнюк, являющаяся дочерью известной актрисы, разместила на своей странице в Instagram публикацию, которой дала повод для пересудов по поводу своего скорого замужества. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

Стоит отметить, что на фоне затянувшейся болезни артистки Анастасии Заворотнюк, дела её дочери идут существенно лучше. Она является узнаваемой личностью у широких масс зрителей и пользователей Сети и успешно ведет свой микроблог в Instagram, подписчиками которого являются уже более 140 тысяч человек. Анна Заворотнюк подходит к своему блогерству очень творчески, периодически призывая фолловеров к весьма философским размышлениям. А недавно своей свежей публикацией красавица дала повод порассуждать о своей личной жизни. На опубликованном недавно фотоснимке она позирует в белоснежном наряде. “Рассказывайте, кто из вас замужем/женат и сколько лет вы вместе?” – с таким вопросом обратилась к подписчикам хозяйка аккаунта.

Часть фолловеров прислушались к просьбе Анны Заворотнюк и поделились подробностями своей семейной жизни. Однако кое-кто из поклонников увидел в вопросе любимицы скрытый подтекст, свидетельствующий о приближении скорой свадьбы красотки. Впрочем, большинство подписчиков предпочли традиционно выразить восторг красотой и грациозностью очаровательной инстадивы.