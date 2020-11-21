 

“Микробы могут проснуться”: Ученые предупредили о последствиях сильного таяния арктических ледников

21.11.2020, 21:44, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению проблемы слишком быстрого таяния ледников Арктики. По мнению исследователей, природный процесс может пробудить к жизни большое множество неизвестных микроорганизмов.
Как информировали ученые, последние исследования показывают что скорость таяния ледников на полюсах уже в четыре раза превысила аналогичный показатель остальной части земной суши. Сейчас этот уровень достиг отметки, которая прогнозировалась лишь к 2050 году. И одной из главных проблем, сопутствующих такому процессу, является вероятное столкновение человечества с микроорганизмами, которые тысячелетиями скрывали подо льдами. Так, территория Арктики занимает около четверти всей поверхности земной суши, и эксперты подозревают наличие на ней невиданного микробного биоразнообразия – от мегафауны плейстоцена до захоронений жертв оспы. Причем, даже хорошо знакомые микроорганизмы имеют свойство к трансформации: в качестве примера исследователи привели совокупность планктонных бактерий Chloroflexi, научившихся разлагать углерод.

Специалисты напомнили о недавних примерах появления микроорганизмов, вызванных таянием льдов, в последнее время. Это и вспышка заболевания, вызванного сибирскоязвенной палочкой Bacillus anthracis два года назад, и проявление ортопоквируса Alaskapox, вызывающего поражение кожных покровов, и т.п. Причем, исследователи напомнили, что представители микробиомов Арктики являются очень стойкими и адаптированными как к непосредственно холоду, так и к перепадам температур. Учитывая все возможные риски, деятели мировой науки призвали к началу разработок специальных рекомендаций для грядущих исследователей северных территорий, с учетом возможного риска экспорта и импорта патогенов. Об этом пишет Scientific American.



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