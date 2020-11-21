Мнение: Борьба с русскими памятниками в США, интервью с Кримсоном и одинаковая зарплата

21.11.2020, 21:38, Разное

1. Война американцев со своей культурой и историей — это не их внутреннее дело. Пострадали уже также и наши русские исследователи, которые в 18 и 19 веках принесли цивилизацию на Аляску:

Городской совет американского города Ситка в штате Аляска принял резолюцию о переносе памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову в музей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предложение убрать статую из центра основанного Барановым города поддержали шесть членов совета, против был лишь один представитель. Таким образом, решение о переносе памятника главе русских поселений было утверждено.

Авторы резолюции подчеркивали, что Баранов осуществлял надзор за порабощением тлинкитов и алеутов. Отмечалось, что при нем нарушались законы коренных народов, что причиняет боль их представителям до сих пор.

Ранее сообщалось, что местные протестующие просили убрать памятник. По их мнению, статуя, которую городу подарила местная богатая семья в 1989 году, оскорбляет чувства представителей коренных народов. При этом в Ситке, которая находится на острове Баранова, есть и защитники памятника, которые указывают на его историческую и художественную ценность.

https://lenta.ru/news/2020/07/15/alaska/

Впоследствии памятник таки убрали в музей:

https://www.rbc.ru/society/30/09/2020/5f73d9859a79472f0d5a8fa4

В российском посольстве в США выразили сожаление в связи с решением властей Аляски, добавив, что «история продолжает политизироваться». Глава дипмиссии Анатолий Антонов отметил, что Баранов много сделал для развития Аляски: под его руководством было построено свыше 200 поселений, открывались школы, библиотеки, храмы, судостроительные верфи, сельскохозяйственные колонии и заводы.

2. Вышло большое интервью с Кримсон Альтером, где он подробно объясняет, почему доверять заботу о своих деньгах кому бы то ни было — очень плохая идея:

https://www.youtube.com/watch?v=_Gd75SaNGyE&

На проекты, которые упоминает интервьюент, можно подписаться вот здесь:



https://sponsr.ru/greenpig

https://sponsr.ru/crimsonanalytics

3. Коллега monetam обнаружил в советском журнале «Крокодил» вот такую карикатуру:

https://monetam.livejournal.com/1432591.html