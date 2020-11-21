Законодательное дыхание Чейна-Стокса

21.11.2020, 21:36, Разное

Творчество депутатов Думы выходит на финишную прямую.

Как будто фановую законодательную трубу прорвало в последние дни в Госдуме и Совете Федерации. Одна за другой поступают и принимаются инициативы, и все на один манер: запретить, ужесточить, наказать, блокировать, навесить ярлык… Можно уже начинать любую парламентскую новость со стандартного заголовка «В Думе решили запретить…» — не ошибетесь. Но все это — только для недовольных властью граждан: «друзьям — все, врагам — закон». А для президента — возможность избираться еще на два срока в дополнение к четырем уже отбытым, и пожизненное право после ухода с должности безнаказанно совершать мелкие кражи и угонять автомобили.

Смотрите, кстати, как заявляет в Думе депутатам, не поддерживающим пожизненную неприкосновенность экс-президента, полпред Путина Гарри Минх: не нравится Конституция — складывайте полномочия и идите на улицы!

Заметим, это говорит профессор государственного и муниципального права НИУ-ВШЭ и заслуженный юрист РФ. Кто-то установил, что депутатам обязана нравиться Конституция?

И что, если гражданам тоже не нравится Конституция и записанные в ней «обнуление сроков» и неприкосновенность экс-президента? Им куда идти? Тоже на улицы? А там их уже будут ждать свеженькие законы имени еще одного заслуженного юриста РФ, депутата-единоросса Дмитрия Вяткина (одного из авторов закона о наказании за «неуважение к власти»).

Только что он внес два проекта, которыми предлагается, в частности, приравнять очереди на проведение одиночных пикетов (сейчас они не требуют согласования) к публичным акциям, которые надо согласовывать. И которые в «протестных» случаях, конечно же, согласовывать не будут.

А также объявить публичными акциями «массовое одновременное пребывание или передвижение жителей в общественных местах, направленное на формирование мнений или выдвижение требований».

Иначе говоря, больше трех без разрешения не собираться.

А если соберешься — перед тобой будет маячить так и не отмененная «дадинская» статья 212.1 УК РФ, позволяющая превратить административное наказание за пикеты в уголовное, влекущее в том числе поражение в избирательных правах.

Далее, предлагается дать властям право отменять или переносить согласованные публичные акции «при наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта».

Напомним, что «угроза чрезвычайной ситуации» — это то, что в законе называется режимом «повышенной готовности». При котором мы живем уже полгода в большинстве регионов.

Вяткин предлагает именно в этом режиме дать право властям фактически запрещать любые публичные акции — что Конституция позволяет только в условиях чрезвычайного положения. То есть действовать, как при ЧП, официально его не вводя.

Кроме того, предлагается запретить проведение митингов у зданий ФСБ и МВД (чтобы не мозолили им глаза), объявить участниками митингов (которых можно задержать) журналистов, которые присутствуют без опознавательных знаков, а тем, у кого эти знаки есть — запретить агитировать, собирать пожертвования или подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения». Как насчет конституционной свободы выражения мнений?

Ну и чтобы два раза не вставать, Вяткин предлагает финансировать публичные акции только через специальный счет, запретив направлять на это деньги иностранцев, «иностранных агентов», анонимных жертвователей и организации, зарегистрированные менее чем за год до акции.

Стать «иностранным агентом», кстати, будет куда проще.

Группа альтернативно одаренных сенаторов и депутатов во главе с профессиональными борцами против «вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ» — Василием Пискаревым, Андреем Климовым, Натальей Поклонской и другими — внесла законопроект о «дополнительных мерах противодействия угрозам национальной безопасности», где предложила признавать «иностранными агентами» физических лиц, которые участвуют в политической деятельности, «получая любые виды организационно-методической помощи от иностранных источников». И объявить «иноагентами» даже те НКО, которые не имеют государственной регистрации.

Расшифруем: поучаствовал в конференции или семинаре, организованном международной организацией? Или получил какие-то денежные средства из-за границы (властям специально организовать такое для своих оппонентов, причем они об этом сразу могут даже не узнать, — как вы понимаете, раз плюнуть)? Получи клеймо «иноагента». И тут же — получи запрет на участие в выборах. И получи запрет — занимать должности в государственных и муниципальных органах…

Все это генерал-полковник юстиции и бывший первый зампред Следственного комитета Пискарев именует «небольшими дополнениями», да еще и ссылается на «международный опыт». Ну да,

как вносится любая гадость — так сразу ссылка на международный опыт, хотя ничего подобного в законодательстве ни одной из демократических стран и близко нет.

Что характерно, все это вносят, принимают и поддерживают в Госдуме и Совете Федерации, где нет недостатка в персонажах, у которых за границей — недвижимость, дети, жены и другие родственники. Вот бы кого проверить на статус «иноагентов» — почему-то кажется, что искать не пришлось бы долго…

Но не думай, читатель, что это все.

Фото: РИА Новости

Еще одна группа депутатов-единороссов — в том числе Александр Хинштейн и Сергей Боярский — предложила дать ЦИК и региональным избиркомам право блокировать агитацию в интернете.

Иначе говоря, все, что перед выборами не понравится властям, будут блокировать в Сети без всякого суда. Большой привет «умному голосованию» и вообще любым способам сообщить гражданам о кандидатах что-либо, кроме дозволенного начальством.

И еще одна новость — в последний час.

От тех же Пискареве, Поклонской, Климове и других, которым иностранная угроза беззащитному российскому суверенитету мерещится из-под каждого куста.

По проекту, внесенному ими в Госдуму, нельзя будет заниматься просветительством, направленным на «дискредитацию государственной политики РФ».

Лекции, семинары, кружки, беседы во дворе с согражданами, не говоря уже о «свободных университетах» — только по высочайше утвержденному содержанию.

Видимо, шаг вправо или влево — и ты либо «иностранный агент», либо нежелательная организация.

Помнится, статья Конституции о свободном распространении информации и убеждений в ней еще осталась. Или это уже никого не волнует?

Есть, заметим, и другие законодательные новости.

Так, Дума приняла в первом чтении закон о «комплексном развитии территорий», а точнее — о распространении реновации на всю страну (автор не так давно описывал эти предложения в «Новой»).

Суть закона крайне проста: уничтожение частной собственности жителей на их жилье. Если будет надо — снесут и переселят в высотное «гетто». Закон приняли. Несмотря на то, что против него выступал даже совет по кодификации при президенте.

А еще правительство внесло в Госдуму поправки, выводящие бизнес РПЦ из-под действия закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Написали бы сразу закон о непогрешимости РПЦ — и то было бы честнее….

Как все это расценивать? Не поддающееся юридическому анализу в принципе, потому что даже нынешняя Конституция и базовые нормы права тут, что называется, и не ночевали? Как требующее внимания психиатров?

С чем все это связано — понятно: меньше года до выборов. И даже трехдневное голосование на пеньках может путинистам не помочь. А они хотят сохранить власть. Сохранить конституционное (или хотя бы обычное) большинство.

А это — в ситуации, когда ненависть к ним со стороны жителей растет с каждым днем, — можно сделать, только если объявить всех конкурентов «иностранными агентами»,

запретив им избираться, запретить против себя агитировать, запретить возмущаться происходящим на улице, запретить, запретить, запретить…

Для подобных крайне нервных телодвижений есть хорошо известный медицинский термин: дыхание Чейна-Стокса.

Конечно, он совсем не обязательно свидетельствует о близком финале.

Но он точно свидетельствует о его приближении.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга