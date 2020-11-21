 

Дело о “госперевороте” во время Революции достоинства. Юрчишин обратится в Офис генпрокурора и ГБР с заявлением на Кузьмина

21.11.2020, 21:32, Новости дня

Нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин готовит заявление в Госбюро расследований и Офис генпрокурора на экс-заместителя генпрокурора Украины времен беглого президента Виктора Януковича Рената Кузьмина, который сейчас является нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Он намерен заявить, что Кузьмин подал заведомо ложное сообщение о совершении преступления во время Революции достоинства, говорится в релизе пресс-службы “Голоса”, опубликованном 20 ноября.

Открытие и инициирование заведомо ложных уголовных производств – преступление, за которое надо отвечать перед законом, сказал Юрчишин. Он считает, что Кузьмин “под диктовку” экс-заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова пытается дискредитировать Революцию достоинства.

“Революция достоинства важна не только как историческое событие, но и как символ непокорности и европейского выбора Украины. Именно поэтому к седьмой годовщине революции пророссийские силы руками депутатов ОПЗЖ в который раз хотят поставить под сомнение то, что происходило на Майдане. Им очень активно подыгрывают украинские правоохранительные органы. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны на Востоке, они вызывают на допросы тех, кто был костяком революции. Такая подмена понятий недопустима”, – подчеркнул нардеп.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила 19 ноября, что ГБР 1 октября открыло уголовное производство о “госперевороте” в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов по заявлению Кузьмина и вызвало на допросы лидеров Евромайдана.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что уголовное производство по заявлению Кузьмина открыто. В ведомстве отметили, что обязаны допросить лидеров Евромайдана, но подчеркнули: в тексте документа нет конкретных данных о совершении какого-либо преступления, поэтому Кузьмину сначала отказали в открытии уголовного производства и начали расследование только после того, как он в суде обжаловал невнесение данных в Единый реестр досудебных расследований.

Кошкина писала, что на допрос вызывают бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-нардепа Татьяну Черновол. Журналистка отметила, что это только часть фамилий тех, кого вызвали.

Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили информацию, что получили повестки на допрос в ГБР.

Парубий сообщил, что получил повестку, в которой идет речь о событиях на Майдане 2013–2014 годов, но он “не помнит”, чтобы там говорилось о “госперевороте”. Экс-спикер должен был пойти на допрос 23 ноября, но его перенесли. Парубий сегодня проинформировал, что заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

03.09 / Белый дом осудил факт отравления Навального “Новичком”

20.08 / «Дорогой, Владимир! Я ваш большой поклонник» — сенат США припомнил Трампу «подхалимаж» перед Путиным

12.09 / NASA будет покупать кусочки лунного грунта у частных компаний, надеясь начать коммерческую эксплуатацию Луны

08.09 / Вторичный авторынок РФ по итогам августа вырос на 10%

25.06 / Детское фото Виктора Цоя выставят на аукцион

16.10 / Local – Швеция повысит военные траты из-за «российской угрозы»

07.08 / Замначальника полиции Красноярска арестован за мошенничество

28.10 / На выборах в США досрочно проголосовали более 70 млн человек

03.07 / Назарбаев вернулся к работе после коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска