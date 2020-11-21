Дело о “госперевороте” во время Революции достоинства. Юрчишин обратится в Офис генпрокурора и ГБР с заявлением на Кузьмина

21.11.2020, 21:32, Новости дня

Нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин готовит заявление в Госбюро расследований и Офис генпрокурора на экс-заместителя генпрокурора Украины времен беглого президента Виктора Януковича Рената Кузьмина, который сейчас является нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Он намерен заявить, что Кузьмин подал заведомо ложное сообщение о совершении преступления во время Революции достоинства, говорится в релизе пресс-службы “Голоса”, опубликованном 20 ноября.

Открытие и инициирование заведомо ложных уголовных производств – преступление, за которое надо отвечать перед законом, сказал Юрчишин. Он считает, что Кузьмин “под диктовку” экс-заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова пытается дискредитировать Революцию достоинства.

“Революция достоинства важна не только как историческое событие, но и как символ непокорности и европейского выбора Украины. Именно поэтому к седьмой годовщине революции пророссийские силы руками депутатов ОПЗЖ в который раз хотят поставить под сомнение то, что происходило на Майдане. Им очень активно подыгрывают украинские правоохранительные органы. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны на Востоке, они вызывают на допросы тех, кто был костяком революции. Такая подмена понятий недопустима”, – подчеркнул нардеп.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила 19 ноября, что ГБР 1 октября открыло уголовное производство о “госперевороте” в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов по заявлению Кузьмина и вызвало на допросы лидеров Евромайдана.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что уголовное производство по заявлению Кузьмина открыто. В ведомстве отметили, что обязаны допросить лидеров Евромайдана, но подчеркнули: в тексте документа нет конкретных данных о совершении какого-либо преступления, поэтому Кузьмину сначала отказали в открытии уголовного производства и начали расследование только после того, как он в суде обжаловал невнесение данных в Единый реестр досудебных расследований.

Кошкина писала, что на допрос вызывают бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, экс-нардепа Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-нардепа Татьяну Черновол. Журналистка отметила, что это только часть фамилий тех, кого вызвали.

Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили информацию, что получили повестки на допрос в ГБР.

Парубий сообщил, что получил повестку, в которой идет речь о событиях на Майдане 2013–2014 годов, но он “не помнит”, чтобы там говорилось о “госперевороте”. Экс-спикер должен был пойти на допрос 23 ноября, но его перенесли. Парубий сегодня проинформировал, что заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.