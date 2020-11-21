 

Новый российский парламент должен принять решение о возвращении Крыма под контроль Украине – Каспаров

21.11.2020, 21:32, Новости дня

Вопрос аннексии Крыма должен быть пересмотрен властями РФ. Об этом российский оппозиционный политик, член постоянного комитета Форума свободной России Гарри Каспаров заявил изданию “Крым.Реалии” в комментарии, опубликованном 21 ноября.

“Аннексия должна быть кардинально пересмотрена в новой России, если эта Россия будет демократической. С точки зрения большинства участников нашего форума, будущее страны связано с парламентаризмом и отказом от имперской сущности государства. Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза”, – сказал оппозиционер.

По его словам, “имперская политика в XXI веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России”.

“К чему, кроме обогащения путинских олигархов, привели его авантюры в Сирии, Ливии? Пересмотр этой политики неизбежен, просто Крым стоит особняком: у разных политических сил в будущей России, скорее всего, будет искушение использовать крымскую карту, снова сыграть на квазипатриотических чувствах россиян”, – объяснил Каспаров.

Он считает, что “решение о возвращении Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно, а вот технология передачи, какое время она займет – это уже вторично”.

“Как воздействовать на путинский режим прямо сейчас? Проблема в том, что Запад изнежен, он привык к комфортабельной жизни. Все эти сотни миллиардов долларов, которые путинские подельники вкачали в западную экономику, уже создали такой плацдарм, и их очень трудно согнать с него. Реальные санкции, бьющие по путинскому режиму, будут приводить к определенным издержкам и для самого западного истеблишмента. Но как только там появится политическая воля, ситуация резко изменится. Ресурсов у США более чем достаточно, и они могут быстро поставить Россию на место”, – заявил Каспаров.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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