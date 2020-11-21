Мнение: Особенности дипломатического этикета
21.11.2020, 20:58, Разное
Небольшой, но характерный штришок на тему Пашиняна.
На встрече с Шойгу и Лавровым, армяне "не смогли найти" российский флаг.
Чуть позже, на переговорах с Лавровым, российский флаг все таки нашли.
Относительно объяснений, что это потому, что Пашинян премьер-министр, поэтому только один флаг подчеркивает его статус.
Переговоры с послом США в Армении.
На переговорах Пашинян всячески изображал из себя пророссийского политика, рассказывал как Россия помогала Армении и что у Армении и России общие стратегические взгляды на будущее. Будущее может быть и общее, но есть ли в этом будущем место Пашиняну? Думаю что нет.
Также Пашинян много говорил о необходимости военной реформы в Армении (реформа нужна была еще вчера) и о том, что Россия может помочь с перевооружением армянской армии.
Шойгу, предупредив армян, что они должны строго выполнять свои обязательства по Карабаху, после Еревана укатил в Баку, где также пройдут переговоры на тему выполнения договоренностей по Карабаху.
Ну и армянам еще передали вакцину от коронавируса "Спутник V".
Источник: Colonel Cassad
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