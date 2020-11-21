 

В Турции установили новый рекорд по приросту коронавирусных больных в сутки

21.11.2020, 20:52, Новости дня

В Турции в субботу зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса за сутки, соответствующие данные привело турецкое министерство здравоохранения.

«За последние 24 часа сделано 152 тыс. 214 тестов, выявлено 5532 случая [заражения коронавирусом]. Умерли 135 человек. Теперь общее число умерших составляет 12 тыс. 219, а инфицированных – 440 тыс. 805», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

При этом за весь период пандемии в стране выздоровели 370 тыс. 825 человек. Прошлый рекорд в стране был установлен 11 апреля, тогда зафиксировали 5138 случаев коронавируса.

В субботу рекордное количество инфицированных COVID-19 за сутки зарегистрировали в Соединенных Штатах, а также в Белоруссии.



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