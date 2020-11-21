Эксперты сообщили о модных напитках, оказавшихся полезнее чая и кофе

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21.11.2020, 20:50, Разное

Чаще всего по утрам люди пьют чай и кофе, но многие хотят найти им замену, так как у кофеина есть ряд побочных эффектов. Эксперты рассказали, что сейчас существуют «модные» напитки, которые не только заряжают энергией, а и увеличивают уровень витаминов и микроэлементов.
На завтрак можно выпить чай матча, поддерживающий здоровье сердца, помогающий держать под контролем вес и влияющий на когнитивную работу мозга. Его можно заказать в ресторане или же приготовить самим.

Также стоит отведать золотое молоко – индийское питье из куркумы. Невзирая на название, золотое молоко легко приготовить самим и повысить свой иммунитет. Повара сообщают, что для него необходимо приобрести корень куркумы, молоко и специи.

Самым экзотическим напитком считается чай Йерба Мате. Его готовят из веточек растения, которое можно найти в Южной Америке. Оно известно своими бодрящими особенностями, которые, скорее всего, связывают с большим содержанием кофеина и теобромина. Также в нем есть антиоксиданты, помогающие снижать кровяное давление и предотвращать болезни сердца.

Очень популярен сегодня напиток из чайного гриба, обладающий полезными свойствами. У него есть и своя изюминка – полезные бактерии и пробиотики. Эксперты заявляют, что напиток помогает уменьшить возникновение не только сердечно-сосудистых болезней, но и рака.



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