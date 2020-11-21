 

«Мечтайте!»: Анастасия Ивлеева поделилась историей успеха

21.11.2020, 20:50, Разное

Анастасия Ивлеева посоветовала поклонникам следовать за своей мечтой, не боясь собственных желаний. Телеведущая поделилась личной историей успеха.
Блогер призналась, во время учебы в Санкт-Петербурге на факультете рекламы и связей с общественностью она подрабатывала в ночном клубе, из-за чего постоянно не высыпалась и с трудом успевала на учебу. Будущая знаменитость жила скромно и однажды у нее появилась мысль о необходимости что-то изменить. Однажды Ивлеева смотрела на проезжающие мимо машины и мысленно представляла себя в водительском кресле. После того утра, сдав сессию, блогер отправилась покорять столицу. В Москве будущего кумира миллионов ждал успех. В данное время в личном микроблоге телеведущей наcчитывается свыше 18 миллионов подписчиков. Поэтому Ивлеева призвала всех мечтать и не сдаваться. Она заявила, планирует до конца года закончить все свои проекты и посвятить себя только шоу «Орел и решка».



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