“Это ж надо было додуматься!”: Юлия Михалкова рассказала о досаднейшем инциденте с волосами

21.11.2020, 20:50, Разное

Популярная актриса Юлия Михалкова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о нескольких курьезных моментах своей жизни. В частности, знаменитость поделилась воспоминанием об инциденте, из-за которого ей пришлось лишиться волос.

Как объяснила красавица, упомянутое ей происшествие случилось семь лет назад, во время съемок одного из спектаклей. Согласно сценария, она должна была играть героиню, на которую была надета роскошная широкополая шляпа. Однако в определенный момент стало ясно, что указанный аксессуар очень проблемно закрепить на голове артистки традиционными булавками, поэтому в сложившейся ситуации молодой костюмер, предполагая наличие парика на Юлии Михалковой, попросту закрепил шляпу при помощи прочного клея. “Это ж надо было додуматься! Клей оказался настолько “супер”, что пришлось буквально отстригать клоки волос. Плакала я. Плакал гример. Плакала половина команды”, – эмоционально прокомментировала красотка. Впрочем, по её признанию, выступление в итоге оказалось блистательным, поэтому потерянные вынужденно волосы она восприняла как “жертву на алтарь искусства”.



К слову, Михалкова упомянула, что случай семилетней давности оказался не единственным, когда ей приходилось сталкиваться с неприятной порчей волос, хотя и не такой глобальной. “Однажды мне неудачно делали укладку и пережигали волосы. Но я ответственно подхожу к вопросу выбора мастера, поэтому инциденты если и случаются, то раз в пять лет. Не чаще”, – отметила телезвезда. Об этом пишет 7days.ru.