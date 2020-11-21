Мнение: Страны-автоколонки, золотые паспорта и успешные инвестиции в Россию

21.11.2020, 20:44, Разное

1. Около десятка государств в Европе – это страны-бензоколонки, рудоколонки и деревоколонки. Именно так следует называть эти страны, если судить о них по методу российских оппозиционеров, по главному экспортному товару:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/glavnye-eksportnye-tovary-stran-evropy-5fa6bfaf1aeb58326cca9bca

На карте видно, что больше всего в Европе стран-автоколонок – аж целых 11 штук. Однако автомобиль – это технология, которая появилась в 19 веке – примерно в то же время, что и промышленная добыча нефти. Самолётоколонка в Европе только одна (Франция), а вот компьютероколонок, смартфоноколонок и прочих более актуальных колонок, похоже, нет вовсе.

В этом плане совершенно непонятно, почему Россия должна считать себя экономически ущербной. Если кто-то в нашем регионе производит автомобили, то кто-то, разумеется, должен производить и топливо – иначе машины просто не поедут.

2. Россия постепенно перенимает западные методы привлечения инвестиций:

https://lenta.ru/news/2020/11/20/inostr/

Министерство экономического развития России предложило выдавать иностранным гражданам аналог так называемых «золотых паспортов», то есть предоставлять им вид на жительство в обмен на инвестиции более 10 миллионов рублей. <…>

По данным издания, для получения вида на жительство в России иностранцы должны будут выполнить несколько условий. В частности, им необходимо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Можно владеть и иностранной организацией, однако в этом случае следует сделать инвестицию в 50 миллионов рублей, при этом компания должна работать хотя бы три года.

Кроме того, иностранцы смогут внести 15 миллионов рублей в российский бизнес, не становясь при этом его акционерами. Однако такая компания должна просуществовать не менее трех лет, выплатить минимум шесть миллионов рублей налогов и взять на работу не менее 25 человек. Также иностранец может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, вложив в дело 10 миллионов рублей и трудоустроив десять россиян. В законопроекте прописано еще одно условие — иностранный гражданин должен на протяжении трех лет владеть российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

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3. В числе главных иностранных инвесторов, которые больше всех прочих зарабатывают в России — автокомпании, ритейлеры и, разумеется, производители табака и сладкой газировки:

https://lenta.ru/news/2020/11/09/comp/

«Рено Россия» возглавила список крупнейших и самых успешных иностранных (принадлежат зарубежным владельцам более чем на 50 процентов) компаний России. Выручка предприятия в прошлом году достигла 435,5 миллиарда рублей, следует из рейтинга Forbes.

Всего за год компания поднялась с 16-го на 1-е место. На втором месте оказалась Philip Morris International с выручкой в 333,3 миллиарда рублей. Третью позицию занял «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group) (330,9 миллиарда рублей), четвертую — «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin) с выручкой в 311,5 миллиарда рублей. На пятом месте расположился «Ашан» (306 миллиардов рублей).

В десятке также названы Toyota Motor, Japan Tobacco Interntational, PepsiCo, Kia Motors и IKEA. В сумме 50 крупнейших иностранных компаний в России заработали в 2019 году 7,1 триллиона рублей, что на 3,92 процента больше, чем в предыдущем.

В России можно зарабатывать неплохие деньги. С другой стороны, значительная часть продукции иностранных компаний в России или сомнительна с точки зрения здоровья общества, или может быть легко замещена полностью российским производством, или объединяет в себе оба этих качества.