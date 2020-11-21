 

“Кто-то устал от борьбы, а кто-то ее и не начинал”. Сенцов посвятил пост в Facebook годовщине начала Евромайдана

21.11.2020, 20:38, Новости дня

Через семь лет после начала украинского Евромайдана замедлилось движение страны в Европу. Такое мнение выразил 21 ноября в Facebook бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

“Сегодня день, когда все началось. День, когда украинский народ сделал свой выбор. День, с которого начинается отсчет новой эпохи нашего государства. Через три месяца мы думали, что победили, и кровью Небесной Сотни заплатили за свою свободу. Но потом был Крым, Донбасс и еще тысячи погибших. Через семь лет наше трудное движение в Европу замедлилось. Кто-то устал от борьбы, а кто-то ее и не начинал”, – написал он.

Режиссер отметил, что внутри Украины есть силы, “которые с удовольствием снова отдали бы ее в лапы” президенту РФ Владимиру Путину, “и самое обидное, что за них отдают свои голоса избиратели”.

“За эти годы у нас было не так много достижений, как хотелось, но мы не сдавались, и надеюсь, что не сдадимся никогда”, – заявил Сенцов.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3580349522048558

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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