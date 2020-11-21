Мнение: Письмо: “Надо бы быть побольше девочкой”
21.11.2020, 20:20, Разное
Вчерашний принц про золушку подробней написал.
Золушка его оказалась рапаном. А он – рыба, так что шанс у него есть.
Посмотрим, увидите ли вы самостоятельно, где он хорошо действует, где нет и как надо.
motobro
Здравствуйте, Эволюция. Спасибо за ваш блог.
Мне 33, переехал в южный город из Москвы, работаю в IT удаленно, зарабатываю не очень много, удачно инвестирую, живу очень аскетично, большую часть дохода откладываю. Последнее время занялся ресурсами секса и любви, понял, что хочу детей и семью.
Познакомились с М. на вечеринке, она из другого города, путешествовала в наших краях.
Ей 27, очень спонтанная, энергичная, умная, многие парни к ней подкатывают.
После вечеринки проводил ее до хостела, оказалось, что у нас куча общих интересов – путешествия, точные науки, философия, она очень классный собеседник и интересный человек.
Поцеловал на следующий день в кальянной. Она говорила, что не верит в институт семьи, ей никто не нужен, она самостоятельная и независимая.
Потом был жесткий петтинг прямо там, уже надеялся на секс, но когда провожал, жестко протупил – пытался настоять на своем маршруте – отморозилась и убежала. Звал ее на следующий день – морозилась, написал еще через день – оказалось, она уехала в соседний город. Предложил написать, когда вернется.
Не писал больше ничего, она через неделю сама что-то спросила по поводу вечеринки – ответил, встретились там случайно, классное общение, пошли на пустынный пляж, начал приставать, был чумовой секс, потом еще раз в каких-то кустах уже без защиты.
Провожаю, говорит спасибо, что не пытался ее напоить перед сексом, мол ненавидит это, начинает меня подкалывать и атаковать рассказами о бурной молодости и т.д., разрывает раппорт постоянно – не только не виснет, но даже и отталкивает.
Рассказывает, что живет с соседом, который одновременно ее бывший, но “мы даже не общаемся”
Я тогда жил с отцом, она в хостеле. Когда провожал – сказал, что сниму отель и заеду за ней в полдень, она была за.
Приехал с букетом, отель, на ресепшене очередь, веселимся, получаем ключи, секс, кафе, целуемся на мосту.
На букет ноль внимания, бросает куда-то на стул, я потом его ставлю в стакан, чтобы не завял сразу.
Предлагаю ей остаться еще.
– Зачем мне оставаться в незнакомом городе?
– Потому что я тебе это предлагаю
– Почему ты не зовешь меня к себе?
– Я живу не один, с отцом. Сниму нам квартиру.
Она ничего не отвечает толком, я не настаиваю, потому что кроме секса никакого позитивного фидбека от нее не получаю – она сама меня не обнимает, вербально не липнет совершенно и никак симпатию не показывает, но на мою инициативу реагирует положительно.
Не могу понять, то ли ей просто нравится секс и это для нее совсем не вложение, то ли еще что-то.
Возвращаемся в отель, снова начинаю приставать, что-то не то, она морозится, я ухожу.
На следующий день в печали, думаю, что она уехала.
Пишет про футболку, которую я забыл в отеле.
Спрашиваю, где она, еду, по пути заскакиваю в магаз, покупаю хорошую компьютерную мышку – ее совсем разваливается.
Встречаемся, говорит, что хотела уехать сегодня, но нет билетов – по голосу похоже, что это неправда, возможно она не хочет показывать никакой зависимости.
Отдаю мышку:
– Спасибо, надеюсь она недорогая, я не принимаю дорогие подарки.
Идем гулять, она опять атакует рассказами о бывших, каких-то пьянках, бурной молодости и т.д., я сначала не реагирую, потом начинаю ее троллить в ответ тем, что сейчас будет очередная история про то, как она напилась и потеряла паспорт, смеется, больше эти темы не поднимает.
В подходящий момент завожу тему про отношения.
– Меня не интересуют отношения, у меня их было много и это не то, что мне нужно.
Трактую как “меня не интересуют отношения с тобой”.
Понимаю, что предлагать отношения бесполезно, еще раз предлагаю ей остаться на пару недель, нахожу с телефона какой-то вариант квартиры при ней, звоню, договариваюсь о заселении завтра.
Говорю, что завтра у меня важная работа, освобожусь вечером и заеду за ней, расстаемся – она в хостел, я домой (наверное надо было снять ей отель тут опять, но без всяких шаров с ее стороны, кроме секса не было желания совсем это делать)
Встречаемся на следующий день вечером – она очень не в духе, молчит, спрашиваю, все ли в порядке, возникает какой-то конфликт, она несколько раз повторяет “могу свалить, если что-то не так”, уезжаю сам.
На следующий день переписка:
Я: -привет.
М: -Привет!)
-как дела?
-Я в К. Хорошо)
-в К?
-В К.
-а что там
-Очень жарко, просто жесть!
Понимаю, что она из соседнего города поедет к себе домой, больше не пишу ничего.
Через пару дней сообщение от нее:
– В., Привет!
Выражаю тебе благодарность не только за чистый кайф, но и за пинок из зоны комфорта. Нормально зашло))
Мышка идеальна.
Просто захотелось сказать спасибо.
У меня всё.
-Спасибо, М. Секс с тобой был слишком хорош, я даже немного расплавился.
Сорри, не всегда получалось сохранять адекватность и не занудствовать.
🙏 за твою энергию и спонтанность.
– Ты крут, всё идеально 😉
У меня сейчас куча работы, но ещё увидимся)
– К сожалению, не увидимся.
Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но я явно не тот человек, который тебе нужен, не хочу занимать лишнее место в твоей голове.
– Оо, вот это уже реально больно.
100% fatality. Оценила, вопросов нет.
– знаешь, как я к тебе отношусь = я тебя люблю.
Но не хочу мучать тебя и тратить твое время, раз наши приоритеты не совпадают.
– Я тебя тоже люблю. У меня такого раньше не было.
Про приоритеты удивил. Ну ладно, теперь уже не важно.
– Ты знаешь, какие у меня приоритеты – отношения, семья, дети. Какие у тебя приоритеты я не знаю, понимаю намеки буквально: на мои предложения ты ответила: “отношения меня не интересуют”, “зачем мне оставаться в этом городе еще на две недели” и уехала.
Возможно, потому что твои приоритеты отличаются, это все, что я смог понять из этой ситуации.
Не хочу выносить тебе мозг на расстоянии, или унижать тебя чем-то меньшим, чем нормальные отношения, поэтому так.
– Хах) ты жжёшь, я думала, я тебе чисто для секса нужна, и надо валить поскорее)
Ок, всем всё ясно, расходимся.
– извини, я старался дать понять свои намерения как можно прозрачнее.
Но мои возможности ограничены – сложно предлагать отношения, когда только что услышал, что они не интересуют.
Энивей мы вроде бы во всем разобрались, твой ответ по прежнему “расходимся”, поэтому тут нечего поделать, судя по всему.
– Кхм, вообще-то, я как раз против “расходимся”, но уважаю твой выбор и твои приоритеты.
Просто я сейчас оочень, очень сильно удивилась
Созваниваемся, спрашиваю, приедет ли она ко мне. Она зависает на несколько секунд:
– Да, могу приехать через три недели. На сколько?
– На всю жизнь
– Нет, так я не могу, гарантийный срок два месяца.
– хорошо))
В течение этого времени созванивались пару раз по моей инициативе на 1-2 минуты.
Меня такая безэмоциональность и непривязанность удивила, хотел даже скалкой постучать, мол зачем едешь, если тебе со мной говорить не интересно, но удержался.
Приезжает, проводим две классные недели: походы, кафе, кормлю ее вкусной едой (хорошо готовлю), небольшие подарки – гантели и коврик (говорила, что любит заниматься дома по своей собственной системе), рюкзак (прилетела без него), хорошие наушники (любит музыку).
Живем в ужасной квартире с окном в бетонную стену, которой она сделала кучу комплиментов.
Заходит разговор о родителях, которые требуют от нее детей, а ей это не интересно. Воспринимаю это как намек и говорю, что хотел бы, чтобы она родила мне ребенка, она отвечает, что рожать будет только если очень сильно влюбится, в браке и ее муж попросит ее об этом (она сейчас замужем, по ее словам это фиктивный брак чтобы ее муж-иностранец мог получить визу РФ, а она шенген).
После минутного замешательства говорю, что брак это ок.
Тут она резко отмораживается “это все было только для того, чтобы затащить меня в брак? я ради тебя отменила все свои планы, прилетела сюда, терпеть не могу этот город, а ты мне вот такое”
Я в ступоре.
Она собирает свои вещи, оставляет их в прихожей и уходит на целый день куда-то, занимаюсь своими делами, вечером приезжаю домой – она там, ставлю ультиматум – не интересны дети и семья – могу купить ей билет домой прямо сейчас, нет смысла продолжать. Она на него реагирует кажется даже позитивно.
Говорит, что раз она тут – значит согласна, распаковывает вещи.
Спрашивает про сроки, понимаю как “не хочу спешить”, говорю, что не тороплю ее.
Потом на меня находит что-то, начинаю ей высказывать, что надо бы быть побольше девочкой и прямо говорить, чего она хочет, а не вот это вот “семья отношения не нужны”, зачем мол она тут иначе.
– потому что ты меня позвал, я не могу отказать человеку, который мне нравится
Отвечаю очень резко:
– Ты хочешь быть тут сама или нет?
– Да…
Продолжаем выяснять отношения, она прямо унывает на глазах, потом говорит что у нее всегда очень портится настроение от этого. В итоге отвечаю что-то в духе “ну и делай что хочешь”, она хватает куртку и выбегает на улицу (ночь, +10) в шортах без телефона и ключей.
Понимаю, что она может там замерзнуть, если далеко уйдет, выбегаю за ней – она стоит за углом, смотрит на меня с теплотой, говорит тихо:
“ого, прямо выбежал за мной”.
На следующий день пишет что-то, приезжаю с подарком, миримся, смеемся, купаемся в +16, адреналин, секс в каких-то кустах – ей такое очень нравится, похоже.
Переезжаем в классную квартиру с видом на море и город (она как-то говорила, что ехала в такси и ей очень понравился вид на ночной город).
Общаться с М. постоянно суперсложно – она всегда на все согласна, на любое мое предложение пойти куда-то или сделать что-то, а потом часто оказывается, что это ей было совсем неинтересно и она не смогла сделать работу или важные дела – говорит она это без всяких претензий впрочем. Секс у нас все еще классный, но я люблю пожестче, ей тоже нравится, но иногда слишком больно – никогда не протестует, я только по косвенным признакам замечаю, что ей некомфортно и перестаю.
Никогда ни о чем не просит, по прежнему не обнимает меня сама, ничего не дарит и не предлагает никуда сходить или что-то сделать, в то же время очень огорчается, если я расстроен чем-то.
Несколько раз говорила в моменты конфликтов, что ей не нужны мои деньги и вся эта ерунда, ей нужно, чтобы я ее любил.
При этом никаких шагов к сближению она не делает, пытался несколько раз запланировать совместную поездку – она морозилась в основном, но потом вроде позитивно реагировала. Два дня назад заявила, что хочет на НГ уехать домой, потому что там будет весело. Меня с собой не позвала. Предложил переехать в ее город – отказалась. Она знает, что я не люблю холод и плохой климат, ее город этим известен. Не хочет никаких жертв с моей стороны или не хочет разъезжаться “соседа”, которого в телефонных разговорах называет “Кот”?
Как-то говорила, что у них идеальное взаимопонимание и они все друг для друга сделают, а когда я попросил посмотреть фотки ее квартиры, интерьером которой она хвасталась, она впала в ступор и не могла попросить этого “соседа” их для нее.
В итоге убедил ее, что это ее квартира, он там квартирант, который платит в два раза меньше рыночной стоимости и это совершенно нормальная просьба.
Огорчился, не смог это скрыть, потом был конфликт из-за какой-то ерунды и я ушел, оставив ее в съемной квартире.
Понял, что ее внутренние щипцы из-за моего штурманства убивают мою СЗ, решил отстать на какое-то время, живу в своем подвале, не пишу ничего.
Вчера случайно встретились в магазине, обменялись приветствиями, посмотрели друг на друга и разошлись.
Через 15 минут сообщение от нее
– В, слушай, я тебе денег должна? Или ещё что-либо? А из квартиры когда сваливать?
Что-то я так испугалась, вообще не могла двух слов связать, сорян
– Где ты сейчас, пришли локейшн пожалуйста
Приезжаю, отвечаю, что ничего мне не должна, может жить там сколько угодно.
Общаемся, смеемся, танцуем, заходим в магазин одежды, собираем забавные луки, секс в примерочной, покупаю ей пальто, которое на мой взгляд ей идет, выходим из магазина
– Ну вот, теперь придется ходить в этой холодной штуке
– все норм, сейчас сдадим обратно
– я опять что-то не то сказала, ты расстроен?
– все ок
сдаю пальто, я не расстроен, но понимаю, что надо еще дистанцию, нежно прощаюсь, расходимся каждый в свою сторону.
В голове вертится идея выкатить еще один ультиматум – раз не нравится мой город, поехали к ней, “соседа” на мороз, будем жить там, где ей комфортно, или расстаемся.
Будет ли это красным полем или это щипцы 80 уровня?
Что делать с этой девушкой, как подобрать к ней ключ? Вроде бы она положительно реагирует на давление типа ультиматумов и преследование, но с другой стороны это же не то совсем, на дальше надо отвечать дальше.
Запутался.
Источник: Эволюция
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