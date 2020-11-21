Мнение: Письмо: “Надо бы быть побольше девочкой”

21.11.2020, 20:20, Разное

Вчерашний принц про золушку подробней написал.

Золушка его оказалась рапаном. А он – рыба, так что шанс у него есть.

Посмотрим, увидите ли вы самостоятельно, где он хорошо действует, где нет и как надо.

motobro

Здравствуйте, Эволюция. Спасибо за ваш блог.

Мне 33, переехал в южный город из Москвы, работаю в IT удаленно, зарабатываю не очень много, удачно инвестирую, живу очень аскетично, большую часть дохода откладываю. Последнее время занялся ресурсами секса и любви, понял, что хочу детей и семью.

Познакомились с М. на вечеринке, она из другого города, путешествовала в наших краях.

Ей 27, очень спонтанная, энергичная, умная, многие парни к ней подкатывают.

После вечеринки проводил ее до хостела, оказалось, что у нас куча общих интересов – путешествия, точные науки, философия, она очень классный собеседник и интересный человек.

Поцеловал на следующий день в кальянной. Она говорила, что не верит в институт семьи, ей никто не нужен, она самостоятельная и независимая.

Потом был жесткий петтинг прямо там, уже надеялся на секс, но когда провожал, жестко протупил – пытался настоять на своем маршруте – отморозилась и убежала. Звал ее на следующий день – морозилась, написал еще через день – оказалось, она уехала в соседний город. Предложил написать, когда вернется.

Не писал больше ничего, она через неделю сама что-то спросила по поводу вечеринки – ответил, встретились там случайно, классное общение, пошли на пустынный пляж, начал приставать, был чумовой секс, потом еще раз в каких-то кустах уже без защиты.

Провожаю, говорит спасибо, что не пытался ее напоить перед сексом, мол ненавидит это, начинает меня подкалывать и атаковать рассказами о бурной молодости и т.д., разрывает раппорт постоянно – не только не виснет, но даже и отталкивает.

Рассказывает, что живет с соседом, который одновременно ее бывший, но “мы даже не общаемся”

Я тогда жил с отцом, она в хостеле. Когда провожал – сказал, что сниму отель и заеду за ней в полдень, она была за.

Приехал с букетом, отель, на ресепшене очередь, веселимся, получаем ключи, секс, кафе, целуемся на мосту.

На букет ноль внимания, бросает куда-то на стул, я потом его ставлю в стакан, чтобы не завял сразу.

Предлагаю ей остаться еще.

– Зачем мне оставаться в незнакомом городе?

– Потому что я тебе это предлагаю

– Почему ты не зовешь меня к себе?

– Я живу не один, с отцом. Сниму нам квартиру.

Она ничего не отвечает толком, я не настаиваю, потому что кроме секса никакого позитивного фидбека от нее не получаю – она сама меня не обнимает, вербально не липнет совершенно и никак симпатию не показывает, но на мою инициативу реагирует положительно.

Не могу понять, то ли ей просто нравится секс и это для нее совсем не вложение, то ли еще что-то.

Возвращаемся в отель, снова начинаю приставать, что-то не то, она морозится, я ухожу.

На следующий день в печали, думаю, что она уехала.

Пишет про футболку, которую я забыл в отеле.

Спрашиваю, где она, еду, по пути заскакиваю в магаз, покупаю хорошую компьютерную мышку – ее совсем разваливается.

Встречаемся, говорит, что хотела уехать сегодня, но нет билетов – по голосу похоже, что это неправда, возможно она не хочет показывать никакой зависимости.

Отдаю мышку:

– Спасибо, надеюсь она недорогая, я не принимаю дорогие подарки.

Идем гулять, она опять атакует рассказами о бывших, каких-то пьянках, бурной молодости и т.д., я сначала не реагирую, потом начинаю ее троллить в ответ тем, что сейчас будет очередная история про то, как она напилась и потеряла паспорт, смеется, больше эти темы не поднимает.

В подходящий момент завожу тему про отношения.

– Меня не интересуют отношения, у меня их было много и это не то, что мне нужно.

Трактую как “меня не интересуют отношения с тобой”.

Понимаю, что предлагать отношения бесполезно, еще раз предлагаю ей остаться на пару недель, нахожу с телефона какой-то вариант квартиры при ней, звоню, договариваюсь о заселении завтра.

Говорю, что завтра у меня важная работа, освобожусь вечером и заеду за ней, расстаемся – она в хостел, я домой (наверное надо было снять ей отель тут опять, но без всяких шаров с ее стороны, кроме секса не было желания совсем это делать)

Встречаемся на следующий день вечером – она очень не в духе, молчит, спрашиваю, все ли в порядке, возникает какой-то конфликт, она несколько раз повторяет “могу свалить, если что-то не так”, уезжаю сам.

На следующий день переписка:

Я: -привет.

М: -Привет!)

-как дела?

-Я в К. Хорошо)

-в К?

-В К.

-а что там

-Очень жарко, просто жесть!

Понимаю, что она из соседнего города поедет к себе домой, больше не пишу ничего.

Через пару дней сообщение от нее:

– В., Привет!

Выражаю тебе благодарность не только за чистый кайф, но и за пинок из зоны комфорта. Нормально зашло))

Мышка идеальна.

Просто захотелось сказать спасибо.

У меня всё.

-Спасибо, М. Секс с тобой был слишком хорош, я даже немного расплавился.

Сорри, не всегда получалось сохранять адекватность и не занудствовать.

🙏 за твою энергию и спонтанность.

– Ты крут, всё идеально 😉

У меня сейчас куча работы, но ещё увидимся)

– К сожалению, не увидимся.

Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но я явно не тот человек, который тебе нужен, не хочу занимать лишнее место в твоей голове.

– Оо, вот это уже реально больно.

100% fatality. Оценила, вопросов нет.

– знаешь, как я к тебе отношусь = я тебя люблю.

Но не хочу мучать тебя и тратить твое время, раз наши приоритеты не совпадают.

– Я тебя тоже люблю. У меня такого раньше не было.

Про приоритеты удивил. Ну ладно, теперь уже не важно.

– Ты знаешь, какие у меня приоритеты – отношения, семья, дети. Какие у тебя приоритеты я не знаю, понимаю намеки буквально: на мои предложения ты ответила: “отношения меня не интересуют”, “зачем мне оставаться в этом городе еще на две недели” и уехала.

Возможно, потому что твои приоритеты отличаются, это все, что я смог понять из этой ситуации.

Не хочу выносить тебе мозг на расстоянии, или унижать тебя чем-то меньшим, чем нормальные отношения, поэтому так.

– Хах) ты жжёшь, я думала, я тебе чисто для секса нужна, и надо валить поскорее)

Ок, всем всё ясно, расходимся.

– извини, я старался дать понять свои намерения как можно прозрачнее.

Но мои возможности ограничены – сложно предлагать отношения, когда только что услышал, что они не интересуют.

Энивей мы вроде бы во всем разобрались, твой ответ по прежнему “расходимся”, поэтому тут нечего поделать, судя по всему.

– Кхм, вообще-то, я как раз против “расходимся”, но уважаю твой выбор и твои приоритеты.

Просто я сейчас оочень, очень сильно удивилась

Созваниваемся, спрашиваю, приедет ли она ко мне. Она зависает на несколько секунд:

– Да, могу приехать через три недели. На сколько?

– На всю жизнь

– Нет, так я не могу, гарантийный срок два месяца.

– хорошо))

В течение этого времени созванивались пару раз по моей инициативе на 1-2 минуты.

Меня такая безэмоциональность и непривязанность удивила, хотел даже скалкой постучать, мол зачем едешь, если тебе со мной говорить не интересно, но удержался.

Приезжает, проводим две классные недели: походы, кафе, кормлю ее вкусной едой (хорошо готовлю), небольшие подарки – гантели и коврик (говорила, что любит заниматься дома по своей собственной системе), рюкзак (прилетела без него), хорошие наушники (любит музыку).

Живем в ужасной квартире с окном в бетонную стену, которой она сделала кучу комплиментов.

Заходит разговор о родителях, которые требуют от нее детей, а ей это не интересно. Воспринимаю это как намек и говорю, что хотел бы, чтобы она родила мне ребенка, она отвечает, что рожать будет только если очень сильно влюбится, в браке и ее муж попросит ее об этом (она сейчас замужем, по ее словам это фиктивный брак чтобы ее муж-иностранец мог получить визу РФ, а она шенген).

После минутного замешательства говорю, что брак это ок.

Тут она резко отмораживается “это все было только для того, чтобы затащить меня в брак? я ради тебя отменила все свои планы, прилетела сюда, терпеть не могу этот город, а ты мне вот такое”

Я в ступоре.

Она собирает свои вещи, оставляет их в прихожей и уходит на целый день куда-то, занимаюсь своими делами, вечером приезжаю домой – она там, ставлю ультиматум – не интересны дети и семья – могу купить ей билет домой прямо сейчас, нет смысла продолжать. Она на него реагирует кажется даже позитивно.

Говорит, что раз она тут – значит согласна, распаковывает вещи.

Спрашивает про сроки, понимаю как “не хочу спешить”, говорю, что не тороплю ее.

Потом на меня находит что-то, начинаю ей высказывать, что надо бы быть побольше девочкой и прямо говорить, чего она хочет, а не вот это вот “семья отношения не нужны”, зачем мол она тут иначе.

– потому что ты меня позвал, я не могу отказать человеку, который мне нравится

Отвечаю очень резко:

– Ты хочешь быть тут сама или нет?

– Да…

Продолжаем выяснять отношения, она прямо унывает на глазах, потом говорит что у нее всегда очень портится настроение от этого. В итоге отвечаю что-то в духе “ну и делай что хочешь”, она хватает куртку и выбегает на улицу (ночь, +10) в шортах без телефона и ключей.

Понимаю, что она может там замерзнуть, если далеко уйдет, выбегаю за ней – она стоит за углом, смотрит на меня с теплотой, говорит тихо:

“ого, прямо выбежал за мной”.

На следующий день пишет что-то, приезжаю с подарком, миримся, смеемся, купаемся в +16, адреналин, секс в каких-то кустах – ей такое очень нравится, похоже.

Переезжаем в классную квартиру с видом на море и город (она как-то говорила, что ехала в такси и ей очень понравился вид на ночной город).

Общаться с М. постоянно суперсложно – она всегда на все согласна, на любое мое предложение пойти куда-то или сделать что-то, а потом часто оказывается, что это ей было совсем неинтересно и она не смогла сделать работу или важные дела – говорит она это без всяких претензий впрочем. Секс у нас все еще классный, но я люблю пожестче, ей тоже нравится, но иногда слишком больно – никогда не протестует, я только по косвенным признакам замечаю, что ей некомфортно и перестаю.

Никогда ни о чем не просит, по прежнему не обнимает меня сама, ничего не дарит и не предлагает никуда сходить или что-то сделать, в то же время очень огорчается, если я расстроен чем-то.

Несколько раз говорила в моменты конфликтов, что ей не нужны мои деньги и вся эта ерунда, ей нужно, чтобы я ее любил.

При этом никаких шагов к сближению она не делает, пытался несколько раз запланировать совместную поездку – она морозилась в основном, но потом вроде позитивно реагировала. Два дня назад заявила, что хочет на НГ уехать домой, потому что там будет весело. Меня с собой не позвала. Предложил переехать в ее город – отказалась. Она знает, что я не люблю холод и плохой климат, ее город этим известен. Не хочет никаких жертв с моей стороны или не хочет разъезжаться “соседа”, которого в телефонных разговорах называет “Кот”?

Как-то говорила, что у них идеальное взаимопонимание и они все друг для друга сделают, а когда я попросил посмотреть фотки ее квартиры, интерьером которой она хвасталась, она впала в ступор и не могла попросить этого “соседа” их для нее.

В итоге убедил ее, что это ее квартира, он там квартирант, который платит в два раза меньше рыночной стоимости и это совершенно нормальная просьба.

Огорчился, не смог это скрыть, потом был конфликт из-за какой-то ерунды и я ушел, оставив ее в съемной квартире.

Понял, что ее внутренние щипцы из-за моего штурманства убивают мою СЗ, решил отстать на какое-то время, живу в своем подвале, не пишу ничего.

Вчера случайно встретились в магазине, обменялись приветствиями, посмотрели друг на друга и разошлись.

Через 15 минут сообщение от нее

– В, слушай, я тебе денег должна? Или ещё что-либо? А из квартиры когда сваливать?

Что-то я так испугалась, вообще не могла двух слов связать, сорян

– Где ты сейчас, пришли локейшн пожалуйста

Приезжаю, отвечаю, что ничего мне не должна, может жить там сколько угодно.

Общаемся, смеемся, танцуем, заходим в магазин одежды, собираем забавные луки, секс в примерочной, покупаю ей пальто, которое на мой взгляд ей идет, выходим из магазина

– Ну вот, теперь придется ходить в этой холодной штуке

– все норм, сейчас сдадим обратно

– я опять что-то не то сказала, ты расстроен?

– все ок

сдаю пальто, я не расстроен, но понимаю, что надо еще дистанцию, нежно прощаюсь, расходимся каждый в свою сторону.

В голове вертится идея выкатить еще один ультиматум – раз не нравится мой город, поехали к ней, “соседа” на мороз, будем жить там, где ей комфортно, или расстаемся.

Будет ли это красным полем или это щипцы 80 уровня?

Что делать с этой девушкой, как подобрать к ней ключ? Вроде бы она положительно реагирует на давление типа ультиматумов и преследование, но с другой стороны это же не то совсем, на дальше надо отвечать дальше.

Запутался.