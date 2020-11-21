 

Политолог о телефонных сливах Лукашенко: Продастся за ящик Массандры

21.11.2020, 20:00, Разное

Представители Запада и оппозиция считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом и всячески стараются его подставить. Так, недавно в Сеть слили телефонные переговоры. На записи говорят якобы руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко в “Ютуб” объяснил телефонные сливы. По его словам, Лукашенко продолжат подставлять. эксперт уверяет, что сейчас рядом с Батькой находятся лишь те, кто способен продать свою совесть за ящик “Массандры”.

При этом, по словам Павла Латушко, все эти действия прикрывают милиция и ОМОН, а также Федерация Хоккея Белоруссии и другие приближенные к Лукашенко личности. Все это, по его мнению, говорит лишь о том, что вертикаль власти Лукашенко перестала работать и рушится на глазах. Эксперт назвал белорусского лидера и его элиту самоназванными руководителями и полными банкротами в сложившейся ситуации.

Ранее политический эксперт Арсений Сивицкий заявил, что Александр Лукашенко продемонстрировал и США, и ЕС и России свою неспособность к договорам. По мнению аналитика, все заинтересованные стороны согласны, что существующий белорусский политический режим должен закончиться.

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