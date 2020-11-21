 

Эрдоган приписал Турции заслугу в урегулировании ситуации в Карабахе

21.11.2020, 19:58, Новости дня

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что благодаря усилиям Турции и РФ удалось остановить боестолкновения в Нагорном Карабахе.

«Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что РФ и Турция будут участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» армянского и азербайджанского народов в Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.



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