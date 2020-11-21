 

В Европе анонсировали возобновление полетов Boeing 737 MAX

21.11.2020, 19:58, Новости дня

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX в Европе возобновится в январе, сообщил исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай.

«Вполне вероятно, что мы примем решения, позволяющие (самолет) в эксплуатацию в январе», – цитирует Reuters директора EASA.

В четверг Федеральное авиационное управление США дало разрешение на полеты самолетов Boeing 737 MAX.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в прошлом году после двух катастроф. На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.



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