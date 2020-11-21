 

Украина захотела продлить закон об особом статусе Донбасса без «формулы Штайнмайера»

21.11.2020, 19:58, Новости дня

Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера», сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Арестович заявил, что украинская сторона, вероятнее всего, пролонгирует закон об особом статусе Донбасса, но «без включенной «формулы Штайнмайера», передает РИА «Новости».

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что «формула Штайнмайера» в том прочтении, которое мы предлагаем, достаточно гибкая. Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в «плане совместных шагов», который мы уже написали», – отметил он.

В сентябре Киев заявил, что «формула Штайнмайера» несовместима с Минскими соглашениями.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. Грызлов добавил, что Украина пока не выполнила договоренности о параметрах работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).



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