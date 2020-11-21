Ученые рассказали о подробностях массового захоронения викингов

21.11.2020, 19:56, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить массовое захоронение викингов на территории современной Норвегии. Находка была совершена с применением новейших технологических достижений.

Главным инструментом в поисках явился специальный георадар, с помощью которого археологи обследовали территорию Геллестад, находящуюся в южной части Норвегии. В результате они обнаружили захоронение норманнов, датируемое примерно тысячелетним периодом. В месте находки были обнаружены следы нескольких курганов, обломки дракара, большое помещение для пиршеств, а также сооружение для культовых обрядов. Примечательно, что размер ладьи составляет около 19 метров, однако, по словам исследователей, дракар не является абсолютным эксклюзивом и весьма характерен для тех времен.

Как предполагают специалисты, найденное захоронение имеет связь с представителями элиты южноскандинавского общества железного века. Об этом пишет InsideHook.