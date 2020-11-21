Названо лучшее время для чистки зубов

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21.11.2020, 19:56, Разное

Стоматологи назвали лучшее время, когда нужно чистить зубы. Все стараются выполнять данную гигиеническую процедуру с детства, однако на очередном приеме у стоматолога становится известно, что имеется камень, который появляется, если делать все не по правилам.
На протяжении ночи во рту человека накапливаются бактерии, однако они являются не опасными. Медики отмечают, что зубы нужно чистить перед едой, но если приступить к данной процедуре после завтрака, то ничего страшного не произойдет. В то же время не стоит доставать пасту сразу же после употребления кислого сока, например, апельсинового. В таком случае желательно отложить чистку зубов на полчаса. Все дело в том, что кислота из продуктов питания вступает в совместную реакцию с эмалью. Если начать чистить зубы сразу же, то можно вызывать их повреждение.

Стоматологи также советуют пользоваться зубной нитью. Промежутки между зубами можно очистить до выполнения основной процедуры или же после нее. Главным является регулярность использования нити. Что касается полоскания рта, то оно не считается обязательным. Иногда стоматологи приписывают специальные растворы для данной процедуры, но это зависит от каждого конкретного клинического случая.



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