 

Мирослава Карпович смогла удивить поклонников своими образами

21.11.2020, 19:56, Разное

Мирослава Карпович последнее время стала удивлять фанатов неординарными образами. В этот раз актриса выбрала необычный облик – парик и «бабушкины» очки.
После того, как Мирослава Карпович стала возлюбленной Павла Прилучного, она начала удивлять поклонников экспериментами над своей внешностью. Актриса коротко остригла волосы и продемонстрировала снимки в дерзких нарядах. Также она умеет перевоплотиться и в неординарный, веселый стиль.

На своей странице в Instagram Мирослава Карпович опубликовала новое фото, где можно увидеть ее без макияжа. Также она надела черную кепку, очки и парик с косами. Для образа она отдала предпочтение светлому свитеру и сумке через плечо, так она стала похожей на школьницу.
Подписчики быстро отреагировали на новую публикацию. Они очень восхищаются чувством юмора актрисы и отмечают, что в очках и без макияжа она помолодела лет на 10. Также отозвались и хейтеры, которые стали критиковать руки Мирославы Карпович за их «некрасивость».



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