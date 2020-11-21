 

В США в торговом центре произошла стрельба, ранены восемь человек

21.11.2020, 19:44, Новости дня

Вечером 20 ноября в американском городе Воватоса (штат Висконсин) в торговом центре Mayfair произошла стрельба, в ходе которой ранения получили восемь человек. Об этом 21 ноября со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.

Пострадали семь взрослых и один подросток. Начальник полиции Воватосы Барри Вебер не указал степень тяжести ранений, но отметил, что все они живы.

Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, стрелок уже сбежал. Его разыскивают с привлечением ФБР.

Известно, что стрелявший – белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

Полиция Воватосы озвучила в Twitter предварительную причину стрельбы.

“Расследование привело нас к выводу, что эта стрельба не была случайной, а стала результатом ссоры. Мы продолжим усердно работать, чтобы опросить многих свидетелей, а также потерпевших, которые были ранены, с целью установления личности и задержания подозреваемого”, – сказано в твите.

Preliminary investigation has led us to believe that this shooting was not a random act, and was the result of an altercation. We will continue to work diligently to interview the many witnesses, as well as the victims who were injured, to identify and apprehend the suspect.

— Wauwatosa Police (WI) (@WauwatosaPD) November 21, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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