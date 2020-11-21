 

Мнение: Миллиард на произвол

21.11.2020, 19:18, Разное

Лукашенко похвастался, что Москва предоставила Минску отсрочку по уплате 1 млрд долларов госдолга.

Так и  сказал Лукашенко: «Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). 500 миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей – главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год».

На счет «лечения людей от ковида» Лукашенко, по-моему приврал. Думаю, что эти деньги пошли на зарплаты и премии силовиков, которые зверствуют на улицах Беларуси.

Рисунок белорусского дизайнера Юрия Ледяна отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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