Мнение: Лавров и Шойгу в Баку

21.11.2020, 19:10, Разное

После Еревана, в Баку также прошли переговоры местного политического руководства с Шойгу и Лавровым.

В отличие от Армении, в Баку на встречах Алиева с Шойгу и Лавровым никаких флагов не было вообще.

По содержанию переговоров, стороны подчернили необходимость полного выполнения подписанных соглашений по Карабаху и недопущение различных провокаций.

Азербайджан приветствует нахождение российских миротворцев в Карабахе. Алиев также жаловался Шойгу на участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Армении.

Очевидно, что это является попыткой перевести стрелки, так как РФ и Иран требуют от Азербайджана убрать всех сирийских боевиков со своей территории.

В остальном же, Алиев еще раз заявил, что в многолетнем противостоянии поставлена точка. Также еще раз была подтверждена позиция, что для Баку вопрос статуса Карабаха закрыт, что впрочем не отменяет возможности признания Карабаха той же Францией еще до конца месяца.

Можно также обратить внимание, что во время визита российских министров в Ереван и Баку, тему "друга Реджепа" в публичной плоскости старательно избегали, как будто его и нет. РФ достаточно ревниво оберегает свой статус закавказского арбитра и Эрдогана к нему на пушечный выстрел не подпускает, так что тому остается действовать де-факто, отправляя войска в Азербайджан по двусторонним соглашениям с Азербайджаном и Россией. Как заявил Хулуси Акар, подготовка к отправке необходимого контингента в Азербайджан завершена. Ну а там и посмотрим, где они на самом деле встанут и в какой форме будут контактировать с российскими миротворцами.

В целом, поездка Шойгу и Лаврова должна была показать, что Россия является главным и единственным арбитром в армяно-азербайджанском конфликте и что этот конфликт на данном этапе, благодаря российской дипломатии, закончен.

PS. Стоит отметить, что есть еще один пока что нерешенный вопрос – вопрос наказания виновных за сбитый российский ударный вертолет Ми-24.