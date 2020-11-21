В мире: Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы

21.11.2020, 19:06, Новости дня

Джо Байден начал распределять ключевые посты. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки?

На следующей неделе избранный президент США Джо Байден назовет имя будущего главы Госдепартамента. Это один из ключевых постов в правительстве. Судя по сообщениям от людей из команды Байдена, наиболее вероятным кандидатом стал его давний соратник – 58-летний Энтон Блинкен. Среди других претендентов называют сенаторов-демократов Криса Кунса (от штата Делавэр) и Криса Мерфи (от штата Коннектикут). Однако в пользу Блинкена говорит то, что в случае выдвижения Кунса, «потеря его влияния в Сенате может перевесить потенциальную ценность в качестве госсекретаря».

Сенат – верхняя палата Конгресса США – сейчас контролируется республиканцами, поэтому для будущей демократической администрации каждый голос на вес золота. Если Байден в итоге назначит госсекретарем кого-то другого, то Блинкен может получить должность советника президента по национальной безопасности.

Среди остальных кандидатов на пост, занимаемый сейчас Майком Помпео, назывались бывший помощник по нацбезопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс и экс-посол США в РФ Уильям Бернс. Источник издания The Hill утверждает, что Байден уже определился с назначением главного дипломата страны. И это именно Блинкен.

Блинкен – уроженец Нью-Йорка и выпускник юрфака Гарварда. Он недолго занимался юридической практикой и ушел в политику в конце 80-х годов, когда отвечал за сбор средств на президентскую кампанию Майкла Дукакиса. Затем перспективный политик присоединился к администрации президента-демократа Билла Клинтона в качестве спичрайтера и стал одним из его помощников по национальной безопасности. С 2002 по 2008 год Блинкен был директором по демократическим вопросам в комитете Сената США по международным отношениям.

На протяжении трех десятилетий Блинкен занимал руководящие должности в области внешней политики в двух администрациях США, в последний раз в качестве замгоссекретаря с 2015 по 2017 год. Благодаря работе в Госдепе, Блинкен побывал в сорока странах. Он курировал вопросы по борьбе с «Исламским государством» (ИГ), изменения баланса в сторону стран Азии и глобального кризиса беженцев. В 2011 году он оказался одним из участников исторического совещания с Обамой в Ситуационной комнате Белого дома, когда проводился рейд по устранению «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

После проигрыша демократки Хиллари Клинтон Дональду Трампу на выборах 2016 года, Блинкен стал одним из основателей WestExec Advisors, вашингтонской консалтинговой компании, консультирующей корпорации по геополитическим рискам. В настоящее время является старшим советником по внешней политике в команде Байдена. Впрочем, его влияние оказалось настолько мощным, что Байден ставит перед ним задачи за рамками внешней политики.

В октябре в интервью агентству Reuters Блинкен сказал, что Соединенные Штаты не должны уступать лидирующую роль в мире.

Он готов выполнять установки Байдена, который перед президентскими выборами 3 ноября пообещал вновь встать на защиту союзников США и «дать понять нашим противникам, что дни дружбы с диктаторами прошли». Байден пообещал также, что если Тегеран возобновит соблюдение ядерной сделки, которую разорвал Трамп, он вернется к этому соглашению.

Знакомые со стилем управления Блинкена, называют его как рассудительного и относительно мягкого дипломата, который хорошо разбирается в тонкостях внешней политики. «Я никогда не видел, чтобы он терял самообладание», – сказал в интервью Reuters Том Шеннон, который работал с Блинкеном в Совете национальной безопасности в 1990-х годах и в Госдепе времен Обамы.

В одном из своих недавних интервью дипломат заявил, что Трамп «подорвал доверие к Америке» своим выводом американских войск из Сирии в 2019 году, что поставило курдских союзников США в беду в их борьбе против ИГ.

Блинкен – жесткий и последовательный критик России. Он называл политику РФ в отношении Украины стратегическим проигрышем для Москвы в будущем.

«Можно сказать, что РФ «выиграла Крым», но при этом она проигрывает и, вероятно, потеряла Украину. Украина более едина в своей западной ориентации, чем когда-либо», – заявил дипломат в одном из своих публичных выступлений.

Блинкен приветствовал введение антироссийских санкций и исключение страны из G8. «По целому ряду мер мы видим драматическое влияние, которое экономическая изоляция уже оказала на Россию. К ним относятся давление на финансовые рынки и рубль, более высокие затраты по займам и уменьшение стоимости сбережений, понижение кредитного рейтинга РФ до статуса бросовых облигаций и, по оценкам, нулевой экономический рост», – говорил Блинкен.

Экспертные мнения по поводу вероятного будущего госсекретаря сильно расходятся. «В окружении Байдена нет больших друзей России. Все кандидаты в той или иной мере излагали подобные взгляды в отношении санкций, Украины и общего тона взаимодействия с Москвой. Если разница существует, то скорее в нюансах, чем в принципиальных вопросах», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению эксперта, с точки зрения публичной политики, в окружении Байдена есть более яркие кандидаты. По сравнению с Райс или с Бернсом, Блинкен «скорее аппаратный человек». «Главная особенность Блинкена – это его близость к Байдену. Блинкен всегда был членом неформального круга вице-президента. Он очень долго знает Байдена и всегда был лоялен ему. Президенту будет проще работать с ним, чем с каким-то ярким публичным человеком, у которого могут быть свои взгляды», – отметил собеседник.

Потенциальными минусами такого назначения может быть то, что в мире знают хуже Блинкена, чем некоторых других кандидатов на эту позицию. «Если президент пойдет по пути делегирования значительной части внешнеполитических функций госсекретарю, то Блинкену придется еще завоевывать признание в международном сообществе», – ожидает Кортунов.

В свою очередь, доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев уверен, что Байден решил поступить именно так. «Следовательно, возможно, помощник по национальной безопасности не будет больше играть такую большую роль, как Генри Киссинджер или Збигнев Бжезинский. Для новой администрации не будет характерным наличие великих помощников по нацбезопасности, подменяющие госсекретарей.

Он берет в Госдеп того человека, который будет вынужден проводить ту политику, которая будет соотноситься с самим Байденом»,

– считает Межуев.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев убежден, что Блинкен окажется исключительно техническим госсекретарем. В администрации Обамы Байден был смотрящим за Украиной и в целом отвечал за внешнюю политику, ею же занимался во время продолжительной работы в Сенате. «Это доказывает одну вещь: вопросами внешней политики будет заниматься Байден. Его слово будет последним. Поэтому ему нужен госсекретарь, который будет выполнять его указания и установки. Сегодня Байден резервирует внешнюю политику за собой, как директивный центр», – убежден Васильев.

Межуев приветствовал возможное назначение Блинкена. «Если это действительно слив из штаба Байдена, то эта новость со знаком плюс. Помимо Блинкена также рассматривался сенатор Кунс, то есть заведомо не рассматривались наиболее идеологизированные фигуры типа Сьюзан Райс или госпожи Нуланд, занимающие антироссийскую позицию», – отметил американист.

По его словам, назначение Кунса было бы выгоднее с точки зрения угодить сенаторам-республиканцам, которые будут утверждать нового госсекретаря. Но нежелание временно потерять голос в Сенате и ослабить демократическое представительство в верхней палате сыграло свою роль. Прагматик Блинкен, по словам собеседника, ничем себя особо не зарекомендовал, кроме того что все время работал с Байденом. На новой должности он, скорее, займется восстановлением трансатлантических отношений. «Видимо, главная его миссия будет сосредоточена на китайском направлении, недопущении каких-то серьезных инцидентов. Противостояние с Китаем не уменьшится, просто перейдет в новую фазу и приобретет технический характер», – полагает эксперт.

Васильев расценивает возможное назначение Блинкена как негативный фактор для российско-американских отношений. «Именно Блинкен был одним из концептуальных авторов санкционной политики в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Став госсекретарем, вряд ли он станет менять свое кредо», – уверен Васильев.

Еще в 1987 году Блинкен написал доклад «Союзники против союзников: Проблема или история сибирского газопровода», поэтому «на первое место выдвигается человек, которому, по всей видимости, поручено поставить жирный крест на российском проекте «Северный поток – 2». «Послужной список этого дипломата пока не внушает особых надежд. Может быть, с точки зрения идеологии, он будет менее враждебно настроен в отношении России. Хотя его супруга в прошлом работала в Госдепе помощником госсекретаря по вопросам культуры и образования. С моей точки зрения, это элементы мягкой силы Госдепа. Возможно, она снова вернется в Госдеп. Это такой семейный подряд, который будет работать как тандем», – предположил Васильев.

Что касается внешней политики в отношении Китая, то главный научный сотрудник Института США и Канады РАН убежден, что при Байдене Америка начнет спрямлять все углы. Если подход Трампа заключался в том, чтобы оттянуть Москву от Китая, то при Байдене все будет наоборот. «США теперь хотят подружиться с Китаем, чтобы оттащить Пекин от России», – ожидает Васильев.

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