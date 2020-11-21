 

Взявший в Тбилиси людей в заложники извинился за свое поведение

21.11.2020, 19:05, Новости дня

Взявший в заложники в офисе грузинской микрофинансовой организации людей Леван Зурабашвили извинился за свой поступок, его обращение опубликовало Аджарское телевидение Общественного вещателя Грузии.

«Я хочу извиниться перед людьми и членами их семей, которые находились в здании и получили стресс. Кто как не они знают, что я не хотел причинять им увечья. Моей единственной целью было, чтобы власть начала думать о людях, запретила азартные игры или подвергла жестким ограничениям, что, в свою очередь, защитило бы наших граждан от банковских кредитов и высоких кредитных ставок», – цитирует ТАСС заявление Зурабашвили.

Он также обратил внимание на высокие цены на лекарства, по его мнению, большинство жителей Грузии не имеют возможности купить необходимые медикаменты.

В пятницу в Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации и захватил там девятерых заложников. Захватчик потребовал запретить в стране азартные игры, а также снизить банковские проценты на кредиты и доходы фармацевтических компаний. Позже его задержали.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / «Золотая судья» отчислена из штата Краснодарского краевого суда

16.10 / В ЦИК Кыргызстана назвали вероятную дату президентских выборов

22.07 / США выплатит вознаграждение по $1 млн за двух украинских хакеров

04.10 / Конгрессмен Крис Смит: для режима Александра Лукашенко наступил переломный момент

30.08 / Участники акции протеста в Минске напали на автомобиль милиции

21.09 / В Белоруссию прибыл командующий ВДВ России

20.10 / Глава МИД Венесуэлы высмеял выступление коллеги из Колумбии

21.07 / Российские операции влияния в Европе: оценки экспертов

29.07 / В Пентагоне признали сложность обнаружения российских подлодок

19.07 / В РФ выявлено 6 тыс. 109 случаев коронавируса за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска