Взявший в Тбилиси людей в заложники извинился за свое поведение
21.11.2020, 19:05, Новости дня
Взявший в заложники в офисе грузинской микрофинансовой организации людей Леван Зурабашвили извинился за свой поступок, его обращение опубликовало Аджарское телевидение Общественного вещателя Грузии.
«Я хочу извиниться перед людьми и членами их семей, которые находились в здании и получили стресс. Кто как не они знают, что я не хотел причинять им увечья. Моей единственной целью было, чтобы власть начала думать о людях, запретила азартные игры или подвергла жестким ограничениям, что, в свою очередь, защитило бы наших граждан от банковских кредитов и высоких кредитных ставок», – цитирует ТАСС заявление Зурабашвили.
Он также обратил внимание на высокие цены на лекарства, по его мнению, большинство жителей Грузии не имеют возможности купить необходимые медикаменты.
В пятницу в Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации и захватил там девятерых заложников. Захватчик потребовал запретить в стране азартные игры, а также снизить банковские проценты на кредиты и доходы фармацевтических компаний. Позже его задержали.
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