 

“Два миллиарда лет”: Ученые нашли самый древний источник воды на Земле

21.11.2020, 19:04, Разное

Канадские исследователи недавно провели исследование, в ходе которого обнаружили древний источник. По расчетам исследователей, возраст находки составляет не менее 2 миллиардов лет.
Ученые, представляющие Университет Торонто (Канада), производили изыскательские работы на территории этой североамериканской страны и на глубине около 3 километров под землей нашли интересный водоем. Проведя соответствующие аналитические работы, эксперты определили, что время появления упомянутого источника воды датируется периодом в 2 миллиарда лет назад. Примечательно, что источник воды на планете, считавшийся до данного открытия самым старым, на полмиллиарда лет “моложе” нового долгожителя.

В данное время специалисты еще не могут назвать показатели точного объема древнего хранилища, однако, судя по внушительным размерам водоема, они довольно обширны. Ученые анонсировали продолжение исследования интересной находки. Об этом пишет Evo-rus.com.



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