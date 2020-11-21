Ученые заявили, что секс уменьшает вероятность смерти от рака

21.11.2020, 19:04, Разное

Ученые Австрии, США, Канады, Италии и Великобритании рассказали, что хороший секс предотвращает смерть от рака и болезней сердечно-сосудистой системы. В опыте принимало участие 15 000 добровольцев от 20 до 59 лет.

Участники в 2005 году давали ответы на вопросы об их сексуальной жизни в течение года. Большая часть добровольцев занимались сексом около 50 раз в год, а 14% отмечали, что секс у них был больше 100 раз за предыдущий год.

После опроса через 15 лет скончались 220 участников, при этом смерть 30% была от онкологических болезней, а 13% от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ученые узнали, что у испытуемых, занимающихся сексом не меньше 52 раз в год, смерть от указанных болезней оказывается ниже.

Эксперты также отмечают связь сексуальной активности и здоровья. Они полагают, что половой акт можно приравнять к физическим нагрузкам. Также во время полового акта формируются эндорфины – «гормоны счастья».