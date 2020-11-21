 

Баста и Сергей Шнуров поругались во время эфира шоу «Голос»

21.11.2020, 19:04, Разное

Баста и Сергей Шнуров, выступающие наставниками в песенном шоу «Голос», поругались прямо во время эфира на Первом канале. Причиной этого стали оценки номера одного из участников.
Василий Вакуленко, более известный, как рэпер Баста, вместе с Сергеем Шнуровым стали судьями и наставники в популярного телешоу «Голос». В одном из выпусков артисты поскандалили, не найдя взаимопонимания. Причиной этого стало выступление одного из конкурсантов. На сцену вышли подопечные Басты Василий Пасечник и Кристина Светличная. Они исполнили известный хит Олега Газманова «Единственная моя», звучавший также в репертуаре Филиппа Киркорова. Их выступление не понравилось Сергею Шнурову, о чем он заявил в достаточно жесткой форме.

Интересно, что не по нраву пришлось лидеру рок-группировки «Ленинград» даже не вокальное мастерство начинающих артистов, а их наряд. Для исполнения песни пара вышла на сцену в образах офицера и его невесты. Сергей Шнуров охарактеризовал выступление дуэта, как излишний «официоз». Кроме того, музыкант предположил, что в будущем Пасечник и Светличная будут руководить организацией торжеств ко Дню милиции. Более того, в критике Шнурова нашлось и место для своего коллеги, он заявил, что постановка номера вызвана конъюнктурой.

Такая оценка оскорбила Басту, он заявил, что ранее не мог представить эпатажного рокера в бадлоне и с зачесанными волосиками. Со слов Вакуленко, прежний, всеми любимый Шнуров потерян. Стоит отметить, что недавно Сергей Шнуров вошел в руководство «Партии роста». Критика в адрес участников команды Басты уже не первое на «Голосе». Ранее он назвал «белой горячкой» концертный номер другого дуэта, наставником которого является рэпер. В ответ на это Баста назвал высказывание руководителя «Ленинграда» приступом.



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