 

Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании

21.11.2020, 18:52, Новости дня

Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании в ответ на ограничения, которые Соединенное Королевство ввело против РФ в рамках “закона Магнитского”.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 21 ноября.

Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что Британия в июле ввела санкции против главы Следкома РФ Александра Бастрыкина и еще 24 россиян “под надуманными и абсурдными предлогами”.

МИД РФ заявил, что Москва “по всем сюжетам”, связанным со смертью Сергея Магнитского, “не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать”.

“Непонятно, на каком основании там берутся “назначать” виновных и определять им “наказание”. Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя. В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации”, – добавили в министерстве.

Законы, названные в честь адвоката, сотрудника компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде и ряде государств ЕС.

В санкционный список Великобритании вошли те, кого Лондон считает причастными к смерти Магнитского: следователь Олег Сильченко, начальник тюрьмы “Матросская тишина” Фикрет Тагиев, судья Алексей Криворучко и другие.

Всего Лондон ввел санкции против 47 человек; помимо россиян, это граждане Мьянмы и Саудовской Аравии, причастные к нарушениям прав человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Помпео обсудил с руководством Ватикана ситуацию со свободой вероисповедания в Беларуси

27.06 / Линейка Redmi Note 9 пополнится более мощным смартфоном

22.10 / Из символа американской мечты Google превращается в монополиста и врага общества

16.07 / Немецкий экономист – в распределении финансовой помощи ЕС благоволит европейским экономическим «двоечникам»

06.11 / ЕК назвала новое условие использования российской вакцины от COVID-19

27.08 / Путин сказал, кто стоит за задержанием 33 россиян под Минском

03.08 / Мэры городов, которые занимаются популизмом, будут отвечать за каждого погибшего от COVID-19 – Геращенко

28.08 / Нефть подорожала на оценке последствий урагана в США

20.08 / В Норвегии назвали имя высылаемого из-за шпионского скандала российского дипломата

23.08 / Экс-офицер спецназа США арестован по обвинению в шпионаже в пользу Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска