Илларионов: Протесты в Беларуси закончатся победой белорусского народа только тогда, когда лидеры оппозиционного движения решат применять силу

21.11.2020, 18:52, Новости дня

В Беларуси народ победит власть только с применением силы. Такое мнение бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов выразил в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Это закончится победой белорусского народа, но это закончится победой белорусского народа только тогда, когда руководители, лидеры оппозиционного движения все-таки дойдут до решения о применении силы”, – сказал он.

Экс-советник Путина считает, что без этого условия ничего не произойдет.

“Если же лидеры гражданского общества, лидеры оппозиции принимают решение, что на насилие нужно отвечать сопротивлением, силовым сопротивлением, то вопрос может быть решен в течение нескольких часов или в крайнем случае дней, как это мы видели недавно в Кыргызстане – в Бишкеке”, – объяснил Илларионов.

По его словам, не имеет значения, кто из лидеров белорусской оппозиции может призвать народ к сопротивлению.

“Не обязательно вооруженное восстание. Тут очень важно, что это может быть… применимы разные методы, потому что в Киргизии, например, не было вооруженного восстания. Но тем не менее восставшие заняли государственные здания. Они заняли и МВД, заняли здания парламента, президента. Они заняли тюремные учреждения, освободили бывшего президента и так далее. И общий уровень насилия с обеих сторон в Киргизии был несопоставим с тем, что происходит в Беларуси. То есть число погибших… Там, по-моему, один погибший и несколько [сотен] раненых. Это не сравнить с тем, что происходит в Беларуси”, – отметил Илларионов.

Он считает, что “белорусская оппозиция проходит очень быстро базовые уроки политической борьбы”.

“Мы вспомним, что начинались эти протесты – вот сейчас вы просто вспомните, это же как бы выглядит насколько… Они выступали в том числе и под флагами Белорусской ССР: красно-зелеными. Они говорили… даже в лице [кандидата от оппозиции на прошедших выборах президента] Светланы Тихановской: “Я хочу встретиться с Владимиром Владимировичем [Путиным], потому что Владимир Владимирович может объяснить Лукашенко там что-то и то-то”. После этого она поменяла позицию, говорит: “Я хочу встретиться с Путиным только для того, чтобы объяснить ему, что ему не надо вмешиваться в дела Беларуси”. Наконец, она говорит: “Я не собираюсь встречаться с Путиным. Путин должен убрать свои руки от Беларуси”. Мы видим, как в течение короткого времени происходит процесс образования, обучения”, – отметил экс-советник Путина.

Он подчеркнул, что в Беларуси “процесс идет”.

“Я не удивлюсь, что, например, та же самая госпожа Тихановская – мы видим, как она эволюционирует, как она сейчас призвала ко всеобщей забастовке… Что рано или поздно она и люди вокруг нее поймут, что другого пути нет. Либо они будут приносить в жертву силовикам граждан страны, либо они в конечном счете примут решение о том, чтобы покончить с этим режимом”, – сказал Илларионов.

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ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

С 9 августа в стране не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.