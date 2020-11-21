 

Мнение: Что общего у Венички Ерофеева и Псевдо-Хармса?

21.11.2020, 18:42, Разное

Спонтанно с Ильей Симановским (соавтором биографии Ерофеева, обладателем премии "Большая книга") записали видеобеседу, где мы вдвоем болтаем о своих книгах и их героях, о Венедикте Ерофееве, Наталье Доброхотовой-Майковой и Владимире Пятницком (Псевдо-Хармсе), о позднесоветской культуре, о советском андеграунде и нонконформистах, о том, как трудно собирать информацию, а также о наших литературных планах (каждый о своих). И прочем всяком забавном и высококультурном.

Источник: Шакко



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