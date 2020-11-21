 

Украинские националисты зажгли файеры у больницы Зеленского

21.11.2020, 18:36, Новости дня

Представители украинских националистических организаций устроили митинг рядом с киевской больницей «Феофания», в которой лечится от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский.

Участники акции зажгли файеры и дымовые шашки, скандируя призывы к отставке Зеленского, грозя ему импичментом и обещая «вылечить», передает ТАСС.

Националисты приехали к больнице на нескольких десятках  автомобилей. С собой они привезли государственные и националистически флаги. Митингующие заявили, что Зеленский пытается лишить украинцев независимого государства, пригрозив президенту «третьим майданом».

Между тем «Страна.ua» информирует о символической акции закапывания Зеленского. Уточняется, что участники митинга растянули под окнами больницы плакат с надписью «Зе»  и навалили на него землю и куски асфальта. При этом звучали записи заявлений президента о равных правах для всех и отсутствии привилегий.

В начале ноября Зеленский сообщил о заболевании коронавирусом.

В субботу по всей Украине проходят массовые мероприятия в честь седьмой годовщины Майдана.



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