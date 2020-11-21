В пермском интернате коронавирусом заболели 22 ребенка

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21.11.2020, 18:36, Новости дня

В Кизеле Пермского края коронавирус выявили у 22 воспитанников дома-интерната, где проживают дети с инвалидностью, сообщило региональное министерство здравоохранения.

«В Рудничном доме-интернате, где проживают дети с инвалидностью, зафиксированы случаи COVID-19. Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19», – говорится на сайте министерства.

Все пациенты с положительными мазками выведены в отдельный блок, госпитализированы трое детей, уточняется в сообщении. Кроме того, организована «красная зона». Сейчас специалисты определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, и проводят санэпидмероприятия.

В октябре в Краснодарском крае из-за коронавируса закрыли четыре детсада и две школы

Ранее в Нижегородской области на карантин ушли пять школ.



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