“Обнуляемся”: Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила подписчикам о смене внешнего имиджа

21.11.2020, 18:10, Разное

Известная пианистка и экс-супруга покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видео, в котором пояснила поклонникам о смене своего внешнего имиджа. В частности, знаменитость решила остричь свои волосы.

В кадрах опубликованного видеоролика видно покрывало парикмахерской, на которое падают обрезаемые мастером локоны красавицы. При этом за кадром слышен голос хозяйки аккаунта, общающейся с парикмахером. Виталина Цымбалюк-Романовская спросила у мастера стрижек, является ли правдой тот факт, что при остригании волос их хозяйка избавляется от наполняющего её негатива. В ответ парикмахер подтвердил озвученную телезвездой гипотезу. Размещенное видео экс-супруга Джигарханяна сопроводила коротким слоганом: “Обнуляемся”.



Примечательно, что примерно в это же время появилась публикация и в основной ленте микроблога музыкантки. Очень вероятно, что фоном фотоснимка является интерьер парикмахерской. А на переднем плане красотка, подхватив свои длинные волосы руками, задумчиво смотрит в зеркало, быть может, готовясь к процедуре стрижки.