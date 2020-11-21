Певица Глюкоза решила завести собаку вместо третьего ребенка

21.11.2020, 18:10, Разное

Популярная российская певица Глюкоза решила вместо ребенка завести собаку. Пополнением в семье знаменитость похвасталась на своей странице в социальной сети Instagram.

Глюкоза призналась подписчикам о том, что в своем возрасте хотела бы иметь уже трое детей. Однако на данном этапе Наталья Ионова решилась завести собаку. Питомца в звездной семье назвали Нала. Собака быстро стала одним из любимых членов семьи, все дарят ей игрушки и хотят с ней спать.

Артистка всегда считала, что детям необходимо давать максимум того, что могут родители. На сегодняшний день она понимает, что очень нужна своим двум дочерям. Обе они уже находятся в переходном возрасте – 13 и 9 лет. Пока знаменитость не скучает, воспитывая «трудных» подростков. В то же время она еще мечтает стать мамой в третий раз.

Пост на эту тему Наталья Ионова сопроводила фото с собакой. На снимке она держит в руках питомца и эффектно демонстрирует свою открытую спину. Поклонники сделали знаменитости множество комплиментов по поводу ее внешнего вида. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.