«Муж ее просто раздел и разул»: Подруга Ольги Кабо раскрыла детали развода актрисы

21.11.2020, 18:10, Разное

Ольга Кабо рассталась с мужем Николаем Разгуляевым. Раньше подробности их развода не обсуждались, но подруга актрисы пояснила о ее личной жизни.

Президентом Международного фестиваля сказочного жанра детского и семейного кино «Хрустальные ключи», проходившего в городе-курорте Белокуриха, стала Ольга Кабо. Артистку восхитила местность, ей хотелось бы погулять там дольше, но личные проблемы вынудили ее возвратиться в Москву. Ольга Кабо на вопросы коллег отвечала, что с ней происходит не очень веселая история. Скорее всего, поводом быстрого возврата в столицу является ее развод.

Ольга Кабо не так давно рассталась с мужем Николаем Разгуляевым. Он обанкротился и должен был возвращать близко 400 млн рублей. Подруга актрисы сообщила, что Ольга Кабо принесла в жертву 2 квартиры, чтобы расширить бизнес мужа. После того, как она покупала недвижимость, у ее супруга обнаружились долги и много проблем, а для их устранения можно было воспользоваться квартирой. Сейчас актриса хочет вернуть свое имущество, а ее подружка заявляет, что супруг актрисы «ее просто разул и раздел».