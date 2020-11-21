 

В годовщину Евромайдана временный поверенный в делах США призвала Украину усилить борьбу с олигархами

21.11.2020, 17:58, Новости дня

Мечты участников Евромайдана не удастся осуществить без успешной борьбы с коррупцией. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин по случаю Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября. Видеообращение Квин опубликовано в Twitter посольства США в Украине.

“Семь лет назад украинцы собрались на Майдан, требуя от правительства услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором были сделаны непростые шаги вперед. Новые институции, работа которых направлена на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, более стабильные банковский и газовый секторы, активное привлечение гражданского общества были бы невозможными без Евромайдана”, – сказала она.

По словам Квин, Украине предстоит “еще многое сделать, чтобы осуществить стремления Революции достоинства”.

“Главным среди таких усилий является усиление институций, борющихся с коррумпированными влиятельными кругами, которые подкупают судей, покупают депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц не будут требовать соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдана не сбудутся”, – считает дипломат.

Она также подчеркнула, что “Украина должна быть свободна от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с востока Украины“.

Квин заверила, что США “поддерживают народ Украины и связанные с Евромайданом надежды на успешную экономику, на правительство, которое работает на благо украинцев, уважает их права и одинаково относится ко всем гражданам в соответствии с законом”.

Ми підтримуємо народ України та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку, на уряд, який працює на благо українців, поважає їхні права й однаково ставиться до всіх громадян відповідно до закону. До вашої уваги повідомлення Тимчасової повіреної у справах Крістіни Квін. pic.twitter.com/lKSHNBNZrv

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2020

День достоинства и свободы был учрежден в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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