 

“COVID-скептиков становится меньше”. Степанов заявил об ураганном росте заболеваемости коронавирусом

21.11.2020, 17:58, Новости дня

Власти Украины пытаются остановить ураганный рост заболеваемости COVID-19. Об этом 21 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“COVID-скептиков становится все меньше, потому что коронавирус подобрался к их семьям, их друзьям. Думаю, что это все чувствуют. Поэтому для нас важно остановить ураганный рост [числа] заболевших. Понятно, что есть единственный путь для этого – выполнение противоэпидемических мероприятий”, – отметил он.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/193748955648143/

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине заразилось 612,66 тыс. человек, 10,8 тыс. из них скончались, 282,3 тыс. пациентов выздоровели. За прошлые сутки в стране коронавирусная инфекция была подтверждена у 14 580 человек, что является максимальным суточным приростом с начала эпидемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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