В Белоруссии обновили рекорд по инфицированным COVID-19 за сутки

21.11.2020, 17:42, Новости дня

В Белоруссии за минувшие сутки зарегистрировали рекордный прирост заболевших коронавирусом – 1588 человек, сообщил минздрав республики.

На данный момент в стране зафиксировано 122 тыс. 435 пациентов с коронавирусной инфекцией, передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на данные ведомства.

Предыдущий антирекорд по заболевшим в Белоруссии зафиксировали 20 ноября, он составил 1457 человек.

В начале ноября в Минске ввели обязательный масочный режим ввели на фоне распространения коронавируса. Также в республике ввели штрафы за отсутствие масок и перчаток, для юридических лиц он может доходить до 13,5 тыс. рублей.