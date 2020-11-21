Ученые: Возраст не влияет на эффективность похудения

21.11.2020, 17:16, Разное

Ученные из Университета Уорика, Университетских больниц Уорикшира и Коверти провели исследование, в рамках которого хотели определить, влияет ли возраст на процесс похудения. Оказалось, что сбросить лишние килограммы путем изменения образа жизни могут люди старше 60 лет так же, как и представители более молодого поколения.

Авторы научной работы надеются, что полученные результаты помогут развеять заблуждение, которое сложилось в обществе по поводу эффективности программ похудения для пожилых людей. В ходе исследования были отобраны 242 пациента, которые с 2005 по 2016 год посещали групповые занятия с целью уменьшения веса. Эксперты сравнили результаты участников двух групп (60 лет и 60-78 лет), которых они достигли.

Люди в возрасте 60 лет и старше в среднем похудели на 7,3%. Среди представителей первой группы показатель составил 6,9%. Все участники боролись с лишним весом одинаковое время. Авторы методики предлагали им только изменить образ жизни, в частности, пересмотреть питание, увеличить физическую активность. Также у испытуемых присутствовала возможность общения с психологом. Большинство пациентов имели высокий ИМТ.

Медики отмечают, что снижение веса является важным в любом возрасте. Если присутствует высокий ИМТ, увеличивается риск развития заболеваний, связанных с ожирением.