Леонид Агутин отправил переболевшего COVID-19 отца в Майами

21.11.2020, 17:16, Разное

Леонид Агутин в личном микроблоге в Instagram рассказал о своем решении отправить 85-летнего отца в Майами. Николай Петрович недавно переболел COVID-19.

Леонид Агутин поделился, он везет отца погреться на солнце, чтобы тот быстрее смог реабилитироваться после болезни. По словам артиста, «отправить батю за океан» ему посоветовали медики, поэтому он сделал все, чтобы найти возможность это сделать. В Майами у певца есть квартира, а также в США на протяжении длительного времени проживает их с Варум дочь Лиза, которая присмотрит за дедушкой в период пандемии. Пребывание за океаном исключит социальные контакты Агутина-старшего, что существенно снизит риск повторного заболевания.

За несколько дней до инфицирования Николай Петрович признался журналистам в своем страхе заразиться коронавирусом, из-за чего он практически никуда не выходил из загородного дома и регулярно проходил тестирование на наличие заболевания.