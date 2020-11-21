 

Россияне не включили Валерия Меладзе в ТОП-5 звезд новогодних огоньков

21.11.2020, 17:16, Разное

Россияне не включили певца Валерия Меладзе в ТОП-5 звезд традиционных новогодних огоньков. Больше всего зрители хотят видеть по телевизору в праздничные дни Аллу Пугачеву, Светлану Лободу, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Юлию Зиверт. Опрос не эту тему провел интернет-сервис SuperJob.
Валерий Меладзе, который призвал коллег по цеху игнорировать участие в новогодних огоньках, не попал в вышеназванный перечень. В рейтинге он занял только восьмое место. В целом только 12% опрошенных после боя курантов готовы смотреть на основных каналах развлекательные шоу. У трети респондентов телевизор будет включен исключительно для создания фона.

Новогодние огоньки и вовсе смотреть не планируют почти 40% россиян. Сообщается, что в возрастной категории от 25 до 34 лет развлекательные шоу по ТВ не хотят смотреть 47% опрошенных. В десятку лучших из знаменитостей попали Сергей Лазарев, Макс Барских, Егор Крид и Дмитрий Нагиев.

Валерий Меладзе некоторое время назад возмутил общественность своим заявлением по поводу бойкота новогодних огоньков. Он считает несправедливым тот факт, что у артистов на протяжении многих месяцев отсутствует возможность заработать средства из-за пандемии коронавируса.



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