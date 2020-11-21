 

Алиев объяснил, к чему может привести нормализация отношений Баку и Еревана

21.11.2020, 16:48, Новости дня

Нормализация отношений Баку и Еревана приведет к созданию новой ситуации в регионе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Улучшение отношений Азербайджана и Армении поможет укрепить региональную безопасность, сообщил Алиев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас пункты трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху выполняются. Азербайджанский лидер приветствует размещение российских миротворцев в регионе.

Алиев отметил, что важным элементом региональной безопасности может стать создание совместного центра РФ и Турции по наблюдению за прекращением огня.

Глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с Алиевым в субботу отметил, что президент Азербайджана подчеркивает важность примирения в Карабахе, Москва также считает, что в этом «состоит весь смысл дальнейшей работы».

Глава МИД РФ добавил, что нужно привлекать международные организации для решения гуманитарных проблем Карабаха. «Рассчитываем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые вместе с Россией возглавляют политический процесс многие годы, что они подключатся к решению этих задач с учетом и на основе договоренностей от 9 ноября», – подчеркнул Лавров.

Он отметил, что сейчас все три стороны согласовывают конкретные пути решения гуманитарных задач по возвращению людей в Карабах. «Это и обустройство гражданской инфраструктуры, и налаживание всего необходимого для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций», – сказал он.

Ранее в субботу Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также 21 ноября министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в субботу состоялась встреча Шойгу и Алиева. В ходе нее азербайджанский лидер высоко оценил действия российских миротворцев в карабахе.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.



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