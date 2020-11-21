Путин: РФ готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам

21.11.2020, 16:48, Новости дня

Вакцина от коронавирусной инфекции должна быть доступна для всех в мире, РФ готова предоставить ее всем нуждающимся странам, сообщил президент Владимир Путин, выступая на G20.

Российский лидер отметил, что масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся разработки, чтобы обеспечить вакциной весь мир, передает РИА «Новости».

Он отметил, что конкуренция на рынке вакцин от COVID-19 может быть неизбежна, но в основе должна быть безопасность людей. Работы в этой сфере, добавил Путин, хватит на всех.

В августе российский лидер объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По его словам, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.